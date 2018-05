Liza (23) ontsnapte aan dood door meningokok, maar mist nu haar onderbenen Video Marcia Nieuwenhuis

30 mei 2018

12u03

Bron: AD.nl 1 Medisch De 23-jarige Volendamse Liza Veerman kroop door het oog van de naald. Ze ligt vier dagen in coma door meningokokken type W en maanden op de intensive care. Ze is er nog, maar haar onderbenen moet ze missen.

Op donderdag 14 september was Liza Veerman aan het werk als verzorgende. "Ik voelde me niet lekker, maar wilde niet naar huis gaan want we waren maar met z'n tweeën. Die mensen moesten toch worden verzorgd." Normaliter kletst ze na werk nog even met haar moeder voor het slapengaan. "Maar toen ik thuis kwam, ben ik meteen naar bed gegaan. Ik had een zere keel en hoge koorts. Ik dacht dat het een griepje was."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

