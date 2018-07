Lichte euforie bij wetenschappers (maar toch blijven ze voorzichtig): mogelijk vaccin tegen HIV ontdekt Arne Adriaenssens

07 juli 2018

18u55

Bron: CNN 0 Medisch Wetenschappers van de universiteit van Harvard hebben een mogelijk vaccin tegen HIV getest. Hoewel alle resultaten positief zijn, blijven ze voorzichtig. Tot op heden is er geen vaccin of medicijn voor handen.

Er heerst lichte euforie aan de Harvard Medical School. Een door hen ontwikkeld vaccin tegen het HIV-virus scoort erg goed in de testfase. Dat publiceerde het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet vrijdag. De onderzoekers zijn tevreden met hoe hun onderzoek vordert, maar blijven voorzichtig.

Tot op heden testten ze het product enkel op 72 apen en 393 mensen. Aangezien de resultaten positief waren, mogen ze het nu op een grotere groep van 2600 mensen testen. Het is één van de enige vijf (mogelijke) HIV-vaccins die in deze fase geraakt in 35 jaar.

37.000.000 patiënten

Toch dringt een oplossing zich aan. De VN schat dat er wereldwijd zo’n 37 miljoen mensen met het virus besmet zijn. Daar komen er elk jaar nog eens 1,8 miljoen bij. De meest voorkomende manier van besmetting is via onbeschermd seksueel contact. Daarnaast kan je ook via besmet bloed geïnfecteerd raken.

Sinds het virus 35 jaar geleden de kop opstak, is de medische wereld naarstig op zoek naar een vaccin of medicijn. Een zoektocht die tot op heden moeizaam en vruchteloos verliep. Wel ontwikkelde men al de zogenaamde ‘PrEP-kuur’. Wie deze volgt, verkleint zijn kans op besmetting tot wel 98 procent. Ook een ‘noodkuur’ voor mocht je denken besmet te zijn, bestaat. Die moet je binnen de drie dagen na je besmetting starten.

Meer informatie over HIV en hoe het te voorkomen vind je op de website van Sensoa.