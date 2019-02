Lichaam van in Mexico overleden man (35) terug naar thuisland Zuid-Korea gevlogen “zonder hersenen, maag en hart” bvb

02 februari 2019

20u12

Bron: news.com.au 3 Medisch Het lichaam van een Zuid-Koreaanse man die in Mexico een 'natuurlijke dood’ stierf, werd teruggegeven aan zijn vrouw "zonder hersenen, maag en hart”. Zijn weduwe vraagt nu aan de Mexicaanse autoriteiten om de organen van haar man terug te geven.

De 35-jarige man, bekend als meneer Kim, laat twee kinderen en een vrouw achter. Maar zij beweert dat er niets natuurlijks is aan de doodsoorzaak van haar man. Nadat Kims lichaam naar zijn familie in Zuid-Korea werd teruggevlogen “zonder hersenen, maag en hart”, beweert zijn vrouw dat haar man betrokken was bij een gevecht voordat hij stierf.

Het echte verhaal

Zij beweert dat hij betrokken was bij een woordenwisseling in een karaokebar in de Mexicaanse stad Monterrey op de dag dat hij stierf. Volgens mevrouw Kim werd haar bewusteloze man in de nacht van 3 januari met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later dood werd verklaard. Naar verluidt werd dat alles geregistreerd door bewakingscamera’s.

Haar angst voor een doofpotaffaire werd nog versterkt toen ze eiste dat er op 21 januari een tweede autopsie zou worden uitgevoerd door het National Forensic Service (NFS) in Zuid-Korea. Een forensisch wetenschapper vertelde haar dat er tekenen van uitwendige letsels en blauwe plekken op het lichaam van haar man te zien waren. Maar dat was niet het enige. Hij miste ook zijn hersenen, hart en maag. Het NFS kon, door de ontbrekende organen, de doodsoorzaak niet bepalen.

“Meer dan een week later, ontving ik het autopsieresultaat dat ‘geen externe verwondingen’ aanduidt. Dat deed me verstomd staan”, zo schreef mevrouw Kim op de website van het Blauwe Huis (de officiële werk- en woonplaats van de president van Zuid-Korea, nvdr.) waarop ze een online petitie heeft gelanceerd. Zij beweert dat de Mexicaanse politie de dood van haar man niet wil onderzoeken, omdat hij “een natuurlijke dood was gestorven en er dus geen verdachte omstandigheden waren”.

Gerechtigheid

Mevrouw Kim eist nu dat de Mexicaanse autoriteiten de organen van haar man teruggeven. “Mijn man was een Koreaanse burger. Zijn driejarige zoon en elf maanden oude dochtertje hebben hun vader verloren”, schreef ze. “Help mij en help mijn man.” Sinds 22 januari hebben meer dan 17.500 mensen de petitie ondertekend.

Het Zuid-Koreaanse radiostation KBS World Radio bevestigt dat ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Zuid-Korea de Mexicaanse autoriteiten heeft gevraagd om de ontbrekende organen, die zich vermoedelijk in het NFS bevinden, terug te geven.

Nationaal misdrijf

Er is bekend dat Mexicaanse kartels sinds mensenheugenis betrokken zijn geweest bij alles, van politiek tot bendegeweld. Maar daarnaast worden ze nu ook beschuldigd van orgaanhandel. Ze houden zich bezig met illegale activiteiten zoals drugshandel, ontvoeringen en het stelen van organen.

“Ik twijfel er niet aan dat er organen uit lichamen worden verwijderd”, zegt David Shirk, professor in de politieke wetenschappen en leider van het Trans-Border Institute aan de Universiteit van San Diego, die de trafiek heeft onderzocht. “Voor het grootste deel vindt orgaanhandel plaats in ziekenhuizen, waar corrupte artsen bij betrokken zijn.” Met meer dan 21.000 wachtenden op orgaantransplantaties in Mexico is de markt voor orgaanhandel heel winstgevend.

Ondanks alle risico’s is het toerisme in Mexico sterk aan het opkomen en blijft het, voor Amerikaanse toeristen, bestemming nummer één. Toch adviseert de regering nog steeds om “een hoge mate van voorzichtigheid” aan te houden tijdens een bezoek aan Mexico.

Gelijkenissen

Het verhaal van het echtpaar Kim vertoont opvallende gelijkenissen met dat van een Britse familie die onlangs de krantenkoppen haalde. Nadat de Britse serveerster Amanda Gill, 41 jaar oud, in een ziekenhuis in Mexico was overleden, werd haar lichaam teruggegeven aan haar familie zonder haar ogen, hart en hersenen. Ook haar vitale delen, behalve een gedeelte van de darmen, waren verdwenen.

“Zij hebben alles uit haar lichaam gestolen”, vertelde haar moeder Elaine Hines aan The Sunday People. “Als dat al is gebeurd bij Amanda. Bij hoeveel andere mensen is dat dan ook al gebeurd en zal het nog gebeuren?”

