Levensverwachting Vlaamse mannen loopt in op die van vrouwen jv

07 november 2019

07u56

Bron: belga 3 Medisch De levensverwachting van Vlaamse mannen is aan een inhaalbeweging bezig. Waar het verschil met vrouwen in 2007 nog iets meer dan vijf jaar bedroeg, was dat in 2017 nog zowat vier jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Tegelijk telde 2017 het hoogste aantal sterfgevallen in dertig jaar. Maar dat is niet onlogisch met een groeiende en verouderende bevolking.

Voor jongens geboren in 2017 ligt de levensverwachting op 80,3 jaar, tegenover 79,8 jaar vijf jaar eerder. Meisjes zouden gemiddeld 84,4 jaar worden, waar dat in 2014 nog 84,3 jaar was. Op lange termijn zit de levensverwachting zowel bij mannen als vrouwen dus nog altijd in stijgende lijn.

Het aantal overlijdens in Vlaanderen klokte in 2017 af op 61.861, een record sinds lang. Maar dat verontrust Zorg en Gezondheid niet. “De babyboomgeneratie begint stilaan ouder te worden. De grootste leeftijdsgroep in onze bevolking was in 2017 tussen 47 en 62 jaar”, verduidelijkt dokter Anne Kongs. “We zijn dus met meer en met steeds meer oudere mensen, dus is het logisch dat we jaren tegenkomen waarin meer mensen sterven dan vroeger.”

Kankers en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doders. Maar het risico om te sterven aan één van die aandoeningen op jongere leeftijd, wordt wel steeds kleiner.