Leuvense onderzoekers vinden nieuw middel tegen influenza A- en zikavirus

09 juni 2020

14u46

Bron: Belga 0 Medisch De Leuvense onderzoekers Frederic Rousseau en Joost Schymkowitz van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de KU Leuven hebben een nieuwe antivirale benadering gevonden om het influenza A- en zikavirus te bestrijden. Ze slaagden erin om bij dierproeven met muizen de vermenigvuldiging van het virus af te remmen met behulp van zelf ontworpen eiwitklonters.

De onderzoekers maakten hierbij gebruik van de zogenaamde Pept-in technologie die ze eerder ontwikkelden. Die technologie identificeert stukjes eiwit die op specifieke manier andere eiwitten kunnen doen samenklitten en uitschakelen. Dit werd al ingezet om bacteriën te bestrijden en zelfs tumorgroei af te remmen. Het blijkt nu ook een interessante piste tegen virale eiwitten zoals de griepaandoening influenza A en het zikavirus

Synthetische eiwitten

In samenwerking met labo’s van VIB-UGent en KU Leuven ontwikkelden ze synthetische eiwitten die bij proeven met muizen met influenza A succesvol bleken. Ze hopen zich op op plaatsen waar ze de infectie en groei van het virus verstoren. “De eiwitten binden zich aan het virale doelwit, waardoor dit gedwongen wordt een vorm aan te nemen zodat het niet langer actief kan zijn”, aldus de onderzoekers. De werking is heel specifiek. Zo is er geen effect op het influenza B-virus.

De veelbelovende resultaten zijn ook een opsteker voor het Leuvense spin-off biotechbedrijf Aelin Therapeutic, dat er in 2017 in een minimum van tijd in slaagde meer dan 27 miljoen aan investeringen aan te trekken om de onderzoeksresultaten van Schymkowitz en Rousseau om te zetten in therapieën.

