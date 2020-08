Leuvense onderzoekers schakelen voor het eerst hersenbaan uit bij primaten redactie Bron: Belga

25 augustus 2020

15u14 4 Medisch Leuvense onderzoekers zijn er voor de eerste keer in geslaagd om een verbinding tussen twee hersengebieden uit te schakelen bij primaten. Dat kan op termijn leiden tot een meer gerichte behandeling van psychiatrische aandoeningen bij mensen, zo meldt de KU Leuven vandaag.

Neurofysiologen van KU Leuven, Harvard en de universiteit van Kyoto wisten bij apen een hersenbaan in het beloningssysteem omkeerbaar uit te schakelen, terwijl ze cognitieve taken uitvoerden en hun volledige hersenactiviteit gemeten werd. De uitschakeling had een negatieve impact op de motivatie van de dieren, maar niet op het leergedrag.

Voordien werden hersengebieden doorgaans in hun geheel geactiveerd of uitgeschakeld. "In tegenstelling tot de huidige consensus, vooral gebaseerd op onderzoek bij knaagdieren, blijkt dat de hersenbaan van het beloningssysteem belangrijker is voor de motivatie om hoge inspanningen te leveren dan voor beloningsgebaseerd leren", zegt Wim Vanduffel van de onderzoeksgroep neurofysiologie van de KU Leuven.

Depressies

De studie, die in het vaktijdschrift Neuron werd gepubliceerd, kan er op termijn voor zorgen dat bepaalde hersenaandoeningen gerichter behandeld kunnen worden. Een tekort of overmaat aan motivatie speelt een belangrijke rol bij heel wat psychiatrische aandoeningen. Onder meer depressies, dwangmatig gedrag, verslaving, angststoornissen, stemmingsstoornissen en schizofrenie komen in aanmerking.

Veel preciezer ingrijpen

"Onze studie opent perspectieven om de activiteit in precieze hersenbanen te verhogen of te verlagen, zonder een volledig gebied of hersensysteem aan te tasten", stelt Vanduffel. "Dat maakt het mogelijk om veel preciezer in te grijpen bij hersenaandoeningen. Dit opent de deur naar de ontwikkeling van meer efficiënte therapieën met minder bijwerkingen."