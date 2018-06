Leuvense onderzoekers op weg naar geneesmiddel T-cel-leukemie JM

25 juni 2018

15u51

Bron: Belga 0 Medisch Onderzoekers van het Laboratorium voor Ziektemechanismen in Kanker van de KU Leuven hebben een interessante piste ontdekt voor de behandeling van T-cel-leukemie, een zeldzame vorm van kanker die vooral voorkomt bij kinderen. Het betreft een bestaand geneesmiddel dat het zogenaamde BCL-2-eiwit onderdrukt. Bij proeven met muizen leverde de testen reeds goede resultaten op.

De onderzoekers ontdekten een defect in het ribosoom, het eiwitfabriek in een cel, dat aan de basis ligt van kanker. Het gaat met name om een overproductie van het BCL-2-eiwit dat celdood onderdrukt. Hierdoor kunnen cellen die eigenlijk moeten afsterven toch overleven.

Ribosoomdefecten

"De kankercellen misbruiken de BCL-2-eiwitten. Daardoor kunnen ze overleven in slechte omstandigheden en zijn ze ook resistent tegen chemotherapie. Het is de eerste keer dat we vaststellen dat ribosoomdefecten op deze manier tot kanker bijdragen", aldus Prof. Kim De Keersmaecker.

Een geneesmiddel, dat momenteel al gebruikt wordt om de werking van BCL-2 te desactiveren in de strijd tegen chronische lymfocytaire leukemie, blijkt alvast bij muizen in staat om T-cel-leukemie te onderdrukken. Testen bij mensen werden nog niet uitgevoerd. "Ons vervolgonderzoek zal zich toespitsen op de aanmaak van een cocktail van deze BCL-2-onderdrukker met andere geneesmiddelen. Voor patiënten met dit specifiek ribosoomdefect is dat zeker een piste om verder te onderzoeken", aldus De Keersmaecker.