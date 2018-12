Leuvense onderzoekers ontwikkelen beloftevol vaccin tegen het zikavirus jv

19 december 2018

11u43

Bron: belga 0 Medisch Onderzoekers van het Laboratorium Virologie en Chemotherapie van het Rega Instituut (KU Leuven) onder leiding van Johan Neyts hebben voor het eerst een beloftevol vaccin ontwikkeld tegen het zikavirus. Tests bij zwangere muizen die aangetast waren door het virus wezen inmiddels uit dat het vaccin volledige bescherming biedt voor de opgroeiende pups. Dat meldt de KU Leuven.

In 2015 en 2016 werd de wereld opgeschrikt door een plotse en massale uitbraak van het zikavirus in Latijns-Amerika. Het virus wordt overgedragen door de tijgermug en veroorzaakt in de meeste gevallen geen of slechts milde symptomen. Als een zwangere vrouw de infectie oploopt wordt de ontwikkeling van de hersenen van de vrucht aangetast, wat kan leiden tot microcefalie of te kleine hersenen, met verstandelijke beperkingen en zelfs de dood tot gevolg. De uitbraak van het virus in Latijns-Amerika is momenteel uitgedoofd, maar kan in gebieden waar de tijgermug aanwezig is op elk moment opnieuw uitbreken.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe vaccin maakte het team van Neyts gebruik van het gelekoortsvaccin dat zeer veilig is en levenslang bescherming biedt. Gele koorts is immers nauw verwant aan het zikavirus en wordt door dezelfde mug overgedragen. Gebruikmakend van een nieuwe, zelf ontwikkelde technologie vervingen de Leuvense onderzoekers een stukje van de genetische informatie van het gelekoortsvirus door de overeenkomstige code van het zikavirus. Deze technologie maakt het ook mogelijk om het vaccin te produceren zodat het zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft. Hierdoor kan het ook aangewend worden in tropische en subtropische gebieden.

Het vaccin werd inmiddels aan de Universiteit van Luik met succes uitgetest bij zwangere muizen. Vrouwelijke muizen kregen het vaccin toegediend en wanneer ze enkele dagen drachtig waren werd het zikavirus rechtstreeks in de placenta ingebracht. De pups van gevaccineerde moeders groeiden nadien normaal uit en het virus kon ook niet worden teruggevonden in hun hersenen of andere organen. Het vaccin bood bij deze testen met andere woorden een volledige bescherming. De onderzoekers willen het vaccin nu verder ontwikkelen zodat het bij toekomstige uitbraken kan worden ingezet om de bevolking snel te vaccineren.