Lawaai is dodelijk. Zeker wanneer je in de stad woont Lieve Van Bastelaere

10 oktober 2018

16u35

Bron: Eigen berichtgeving 5 Medisch Lawaai is dodelijk. Constant blootgesteld worden aan herrie leidt tot chronische stress, te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en allerlei psychische problemen. Als je in een stad woont, is de kans groot dat je tot de risicogroep behoort.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt omgevingsgeluid, na luchtvervuiling, de grootste bedreiging voor onze gezondheid. Ze stelde nieuwe geluidsrichtlijnen op, want de vorige dateren al van 2009. Zo heeft de WHO bepaald dat het lawaai van windmolens onder 45 decibel moet blijven, terwijl het geraas van auto's al schadelijk is, als het luider is dan 53 decibel. Het gaat telkens om het gemiddelde geluidsniveau gedurende een heel etmaal. Ter vergelijking: als we een gesprek voeren in een stille ruimte, haalt onze stem 60 decibel.

