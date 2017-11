Lactose toch niet de boosdoener bij koemelkallergie SI

Bron: DailyMail 0 Thinkstock Medisch Goed nieuws voor mensen met een koemelkallergie. Lang werd gedacht dat de allergie te wijten was aan de aanwezigheid van lactose in melk. Een onderzoek toont nu echter aan dat een bepaald eiwit de echte boosdoener zou zijn. Dat eiwit kan vervangen worden door een ander eiwit, waardoor de melk geen allergische reacties meer uitlokt.

Het A1-eiwit is het bestanddeel van melk dat leidt tot allergische reacties bij mensen met een koemelkallergie. Wanneer dat A1-eiwit vervangen wordt door een variant, het A2-eiwit, kunnen ook mensen met een koemelkallergie probleemloos melk drinken.

Een Chinees onderzoek toonde namelijk aan dat mensen die A1-loze melk drinken veel minder last hebben van maag- en darmklachten dan mensen die de gewone variant, met A1-eiwit, drinken. In Australië werd het onderzoek overgedaan en ook uit dat onderzoek komen gelijkaardige bevindingen naar voren. Melk die geen A1-eiwit bevat, is makkelijker te verteren dan klassieke melk. Een vervolgonderzoek dat zich specifiek richtte op mensen met een lactose-intolerantie, onthulde dat deze mensen melk met het A2-eiwit probleemloos kunnen drinken.

Koeien produceerden oorspronkelijk A2-melk

Opvallend is dat koeien oorspronkelijk enkel melk produceerden die het goede A2-eiwit bevatten. Om onduidelijke redenen bevat de melk van de meeste koeien nu toch het A1-eiwit.

Verschillende melkveebedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nederland zijn dan ook gestart met het specifiek selecteren van koeien die enkel melk produceren met het gezondere A2-eiwit.