Lacherigheid alom, maar het is echt waar: orale seks op de man lijkt de kans op een miskraam te verkleinen

Medisch

‘Een geniaal idee’, ‘belangrijkste onderzoek ooit’, ‘alle mannen doen nu een high-five’. Luid klinkt het digitale gegiechel, nu Leidse onderzoekers andermaal hebben aangetoond dat orale seks op de man de kans op een miskraam bij de vrouw lijkt te verkleinen . ‘Suck dick to get pregnant’, is de samenvatting van een van de meer gevatte commentaren op sociale media.