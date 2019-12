Kwart van kinderen tussen 2 en 6 jaar gebruikt medicatie tegen astma Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen betere preventie TMA

17 december 2019

09u37

Bron: Belga 6 Medisch Astma komt veel voor bij jonge kinderen: maar liefst een kwart van de kinderen tussen 2 en 6 jaar gebruikt minstens een geneesmiddel tegen de chronische aandoening. Dat blijkt dinsdag uit een studie over astma bij kinderen en jongeren van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Zij pleiten voor begeleiding en betere preventie, onder meer door de standaardnorm voor fijn stof te verminderen tot 10 microgram per kubieke meter per jaar.

De studie onderzoekt het gebruik van geneesmiddelen tegen astma door kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar. Daarvan nam 1 op de 8 kinderen in 2018 een geneesmiddel tegen astma. Bij kinderen tussen 2 en 6 jaar gaat het om een kwart van de kinderen, bij kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar een op de tien (8,7 procent). Dat dit aantal daalt met de leeftijd, komt doordat astma pas vanaf 6 jaar echt vastgesteld kan worden. Ook komen bepaalde symptomen van astma vaker voor bij jonge kinderen, en kunnen daarvoor ook geneesmiddelen tegen astma voorgeschreven worden.



Kinderen met astma belanden vaker op de spoeddienst en in het ziekenhuis, zo blijkt uit de studie. De kans om op de spoed te behandelen is 30 procent voor kinderen en jongeren die medicatie tegen astma nemen, tegenover 19,4 procent voor zij die dat niet doen. Een ziekenhuisopname met overnachting is dubbel zo waarschijnlijk voor de groep die astmamedicatie neemt.

Stikstofoxidegehalte

Astma heeft dus een duidelijke impact op de gezondheid van kinderen en jongeren. Daarom pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor meer preventie. Schonere lucht kan de aandoening aan de luchtwegen voorkomen. Een vermindering van de standaardnorm voor fijn stof tot 10 microgram per kubieke meter per jaar is daarom aan te raden, om beter aan te sluiten bij de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook moet het stikstofoxidegehalte in de lucht verlaagd worden en is een rookvrije omgeving rond het kind erg belangrijk.



Daarnaast is het belangrijk kinderen en ouders goed te informeren over het correcte gebruik van de anti-astmatische geneesmiddelen en de inhalator of vernevelaar. "De pediater, huisarts of apotheker moeten het kind en ouders leren om geneesmiddelen goed te gebruiken. Uit literatuur blijkt immers dat veel mensen hun medicatie niet correct nemen", zegt Wies Kestens van de studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten om voor de diagnose en behandeling van astma de internationale richtlijnen van het Global Initiative for Asthma te volgen. Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat het gebruik van vernevelaars te hoog ligt, zeker bij jonge kinderen.