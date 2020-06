KU Leuven onderzoekt efficiëntie therapie vanop afstand jv

25 juni 2020

14u36

Bron: belga 0 Medisch Het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) van de KU Leuven start een onderzoek naar de toepasselijkheid en effectiviteit van telepsychiatrie en -psychologie, en dus therapie vanop afstand. Om de continuïteit van de consultaties en therapieën te garanderen zet het UPC sinds de coronacrisis maximaal in op het gebruik van communicatietechnologie zoals telefoon, Skype en Zoom.

Bedoeling van het onderzoek is om na te gaan of telepsychiatrie uitgebouwd kan worden tot een goede aanvulling op de traditionele face-to-facetherapieën. "Het onderzoek moet ons toelaten om het nut en de toepasbaarheid van telepsychiatrie te evalueren en waar nodig bij te sturen, af- of uit te bouwen. De overheid heeft tijdens de coronacirsis deze teleconsultaties terugbetaalbaar gemaakt wat een reden te meer is om grondig te bekijken hoe we deze middelen efficiënt kunnen inzetten", zegt Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder van het UPC KU Leuven.



Het onderzoek wordt gevoerd in alle afdelingen binnen het UPC die teletherapie en -consultaties doen met individuele, ambulante patiënten. Zowel personeel als patiënten worden erbij betrokken.



Niet enkel de tevredenheid zal worden gemeten, maar ook de klinisch psychiatrische outcomes (herval, nieuwe stoornis en (her)opname), medisch-somatische outcomes (herval, corona-infectie, nieuwe somatische stoornis en medisch somatische opname) en mortaliteit (natuurlijk overlijden, suïcide of andere). Daarnaast wordt bekeken welke interventie er werd toegepast en wat de effectiviteit ervan was.