Koppel raakt na jarenlang proberen eindelijk zwanger. Maar bij bevalling gaat het plots helemaal fout KVDS

18 september 2018

11u36

Bron: Instagram, El Mundo 3 Medisch “Het begin van het einde.” Dat postte de Spaanse blogger Vanessa Fernandez Arango (30) uit Bilbao in mei op Instagram bij een foto van een positieve zwangerschapstest. Na jaren van vruchteloos proberen en twee miskramen was het eindelijk gelukt: zij en haar man Jonathan Garcia (32) waren vijf maanden zwanger van een zoontje. “Het begin van het voelen van leven en het einde van het lijden”, voegde ze er nog aan toe. Het zou echter heel anders lopen.

Vanessa en Jonathan leerden elkaar kennen in 2010, de dag dat Spanje de Wereldbeker won. In de ban van “haar schoonheid, haar levensvreugde en haar tederheid” ging hij enkele jaren later op één knie en vroeg hij haar of ze zijn vrouw wilde worden. In juni 2016 stapten ze in het huwelijksbootje.

Kindje

Voor allebei was het duidelijk dat ze zo snel mogelijk een kindje wilden. Maar dat bleek een weg vol hindernissen te zijn. Er volgden twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen – in september 2016 en april 2017 – en als gevolg daarvan moesten haar eileiders weggenomen worden.





Daarop besloot het koppel voor in-vitrofertilisatie (ivf) te gaan. Omdat het emotioneel een heel moeilijke periode was, opende Vanessa een Instagramaccount om hun verhaal te delen en “andere vrouwen te helpen die iets soortgelijks moesten doorstaan”, aldus Jonathan. (lees hieronder verder)

Op 8 mei vorig jaar kwam de eerste post: een foto van een positieve zwangerschapstest. “Ik kijk al 5 maanden naar dit beeld en het is nog altijd alsof het de dag van gisteren was”, schreef Vanessa erbij. “Alles herstelt, ook na alle ellende die wij al hebben meegemaakt. Ik ben de moed niet verloren maar heb doorgezet. En dat heb ik niet alleen gedaan. De man van mijn leven was aan mijn zijde. Hier zal ik ook over hem praten, want hij heeft mijn lijden van de andere kant meegemaakt. ONS lijden. Dus hier begint ons verhaal, ons verhaal met een gelukkig einde.” (lees hieronder verder)

En dat leek het aanvankelijk ook. Week na week vulde het Instagramaccount zich met foto’s van het stralende koppel, de groeiende buik van Vanessa en de babykleertjes die ze alvast op de kop had getikt. Ook de minder leuke aspecten hadden een plaats, zoals de diagnose van zwangerschapsdiabetes die ze kreeg. (lees hieronder verder)

Maar op 38 weken ging het opeens fout. Vanessa klaagde begin deze maand volgens haar man over pijn terwijl ze aan het ontbijten was en viel flauw. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd. De artsen besloten om een spoedkeizersnede te doen, maar tijdens de procedure ging de toestand van de vrouw plots sterk achteruit. Ze kreeg een hartstilstand en stierf.

Spoedkeizersnede

“Dit is de man van Vanessa”, schreef Jonathan op 2 september op haar Twitteraccount. “De dokters hebben een spoedkeizersnede gedaan in het operatiekwartier. Ons kind ligt op de afdeling intensieve zorgen, maar Vanessa heeft het niet gehaald. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik dit account zal afsluiten. Bedankt dat jullie haar gelukkig hebben gemaakt.”

Wat de dood van de vrouw precies veroorzaakte, is niet bekend. Vast staat in elk geval dat hoewel spoedkeizersnedes niet ongewoon zijn, een hartstilstand tijdens zo'n procedure dat volgens studies wel is. (lees hieronder verder)

De kleine Alvaro bleek echter de vechtlust van zijn ouders te hebben en hij spartelde erdoorheen. Zijn vader houdt nu iedereen via Instagram op de hoogte van hoe het met hem gaat. Hij bedankte ook iedereen die hem al warme en troostende berichten stuurde. “Het gaat alsmaar beter met Alvaro, beetje bij beetje. Hij moet nog heel wat tests ondergaan en zal nog een tijdje op intensieve zorgen moeten blijven, maar zijn toestand gaat langzaam vooruit”, klonk het aanvankelijk. (lees hieronder verder)

“Ik had nooit gedacht dat het afscheidsbericht ter ere van mijn vrouw zo een lawine aan steun teweeg kon brengen”, zei hij later ook nog, toen hij al thuis was met zijn zoontje. “Ik ben van plan om haar droom verder te zetten en andere koppels met vruchtbaarheidsproblemen te blijven helpen. Ze was uniek. De beste vriendin, dochter, partner en echtgenote. En ik ben er zeker van dat ze ook een geweldige moeder was geweest.”