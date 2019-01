Komt een man bij de dokter, omdat hij zichzelf inspoot met sperma tegen rugpijn AW

17 januari 2019

11u32

Bron: IMJ 0 Medisch Een 33-jarige Ier schrijft medische geschiedenis op de meest bizarre manier. Omdat hij zo’n last had van rugpijn, besloot hij zichzelf in te spuiten met een sperma-injectie. Het resultaat? Aanhoudende rugpijn én een gevaarlijke huidinfectie.

De 33-jarige man klopte drie dagen nadat hij zware voorwerpen had opgetild bij een arts aan. Hij klaagde over ernstige rugpijn en zocht naar een oplossing. Al dacht hij enkele dagen daarvoor zelf de oplossing te hebben gevonden. Toen de artsen van het Adelaide and Meath Hospital in Dublin hem onderzochten, merkten ze dat zijn rechterarm rood zag en opgezwollen was waarna de man toegaf dat hij zichzelf had ingespoten met sperma. Hij dacht dat het misschien zou helpen tegen zijn vervelende rugpijn.



Die inentingen gebeurden intraveneus en intramusculair. Dat betekent dat zijn spermacellen in zijn aders en spierweefsel belandden waar ze samengeklit waren en tot een bacteriële infectie hadden geleid. De dokters waren gealarmeerd, toen ze zagen hoe snel die infectie zich verspreidde tot de volledige onderarm van de Ierse man.

Antibiotica en platte rust

Om hem te behandelen, kreeg hij antibiotica toegediend. Hij verbleef enkele dagen in het ziekenhuis waar zowel zijn infectie als rugpijn beterden. Platte rust leek voor dat laatste voldoende te zijn.



Educatief

Waarom de man zich in godsnaam had ingespoten met spermacellen? De dokters staan voor een raadsel. Ze gingen op zoek naar precedenten, maar zonder succes. In de medische literatuur werd helemaal niets vermeld over zulke behandelingen. Bovendien vonden ze geen vergelijkbare berichten of artikels op niet-wetenschappelijke sites. “Een zoektocht op minder koosjere sites, leverde helemaal geen resultaten op voor de behandeling van rugpijn met een sperma-injectie”, aldus Lisa Dunne, dokter aan het Adelaide and Meath Hospital in Dublin.

“Laat deze casus toch educatief zijn”, vinden de behandelende artsen. “Zelfs voor diegenen die niet van plan zijn om zichzelf in te enten met sperma. En doe het vooral niet!”, waarschuwen de artsen. Dit voorval benadrukt het gevaar van intraveneuze injecties door onervaren personen. En zo schreef de Ierse vindingrijke man geschiedenis, want zijn behandelende dokters maakten een verslag over hun bevindingen dat gepubliceerd werd door de Irish Medical Journal.