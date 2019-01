Kleurrijke cocktail geeft wetenschappers inspiratie voor nieuw mannelijk voorbehoedsmiddel AW

31 januari 2019

17u52

Bron: Sciencedaily 0 Medisch Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen, slikken vrouwen de pil, laten ze een vaginale ring of spiraaltje plaatsen, of plakken ze een anticonceptiepleister: stuk voor stuk voorbehoedsmiddelen waar vrouwen voor instaan. Tenslotte zijn de opties voor mannen eerder beperkt. Tijd om daar verandering in te brengen, dachten enkele Chinese bio-ingenieurs terwijl ze van hun cocktail nipten.

Tientallen jaren geleden werd de anticonceptiepil geïntroduceerd, een handig alternatief voor het, minder handige, condoom. Een groot nadeel: het langdurig gebruik ervan wordt gelinkt aan een vergrote kans op borst-, baarmoederhals- en leverkanker. Ook andere voorbehoedsmiddelen die hormonen afgeven, worden gekoppeld aan een groter risico op bepaalde types kanker.



Daarom gingen Xiaolei Wang, bio-ingenieur aan de University of Nanchang (China), en zijn collega’s op zoek naar een beter en duurzamer alternatief voor de man. Daarvoor inspireerden ze zich op de cocktail met laagjes.

Massadichtheid

De laagjes in zo’n cocktail worden immers gecreëerd door vloeistoffen met uiteenlopende massadichtheid te combineren. Wie in de drankjes roert of ze opwarmt, zal zien dat de vloeistoffen zich mengen tot één mengsel.

Het mannelijk voorbehoedsmiddel zou op dezelfde manier gaan functioneren. Na de introductie van een vloeistof die de zaadleider blokkeert, zou het transport van sperma doorheen de urinebuis verhinderd worden. Het grote voordeel van het hele proces: het is perfect omkeerbaar, in tegenstelling tot de vasectomie waarbij de mannelijke zaadleiders worden onderbroken. Door de geïntroduceerde vloeistof bloot te stellen aan voldoende warmte, zou die zich vermengen met andere sappen waardoor de zaadleider terug vrijgemaakt wordt.

Om hun theorie uit te testen, injecteerden de Chinese wetenschappers vier verschillende materies in de zaadleider van proefratten: een hydrogel, gouden nanodeeltjes, EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur), een chemische stof die spermacellen doodt, om vervolgens af te sluiten met een tweede laag gouden nanodeeltjes.

Infraroodlamp

Missie geslaagd: de geïnjecteerde vloeistoffen verhinderden werkelijk dat vrouwtjesratten bevrucht werden. Na twee maanden zat de proefperiode erop. Vervolgens schenen de onderzoekers met een infraroodlamp op de ratten waarop de geïntroduceerde vloeistoffen zich mengden met natuurlijke sappen in het lichaam van de ratten, en ze terug nakomelingen konden maken.

De onderzoekers zeggen dat, hoewel dit verkennend experiment veelbelovend is, verder onderzoek absoluut noodzakelijk is. Daarbij moet men de veiligheid van de gebruikte materialen onderzoeken, alsook de effectiviteit ervan bij de mens. Vanzelfsprekend is ook de omkeerbaarheid van het hele proces vereist.