Kirsten (23) sterft amper maand nadat ze kankerdiagnose krijgt, maar niet voor ze nog aangrijpend laatste bericht op Facebook post Koen Van De Sype

11u23

Bron: Liverpool Echo 709 Facebook Kirsten Hawksey (23). Medisch Ze leefde gezond: rookte niet, dronk amper en werkte zich uit de naad voor haar dochtertje van 15 maanden. En daarom maakte de Britse Kirsten Hawksey (23) zich ook niet meteen zorgen toen ze last kreeg van blauwe plekken op haar benen. Tot ze er uiteindelijk toch voor naar de dokter ging.

“Mijn dochter voelde zich los van de kneuzingen eigenlijk prima”, vertelt haar vader Neil (40) uit Crosby bij Liverpool. “Aanvankelijk weigerde ze dan ook om naar de dokter te gaan. Ze dacht dat het kwam door de baby. Maar het werd steeds erger en ze begon eruit te zien alsof ze net was gaan paintballen.”

Google

Haar ouders dachten dat ze misschien bloedarmoede had. “Ze zocht op zeker moment haar symptomen op via Google en de zoekmachines wees in de richting van leukemie”, zegt haar vader. “Maar ze lachte dat weg, omdat ze zich niet ziek voelde. Nadat ze er een week lang constant over aangesproken werd door familie en vrienden, gaf ze uiteindelijk toe en trok ze naar een arts.” (lees hieronder verder)

Facebook

Die vroeg de tandartsassistente of ze zich moe voelde. “Ze antwoordde van wel, maar niet meer dan anders”, aldus haar vader. “Zo vreemd was dat ook niet, want ze werkte voltijds en voedde tegelijk een dochtertje van 15 maanden op, Penelope.” Maar de bloedtests waren genadeloos. Op 28 november kreeg ze te horen dat ze leed aan acute myeloïde leukemie (AML), een kanker van het beenmerg die leidt tot een ongeremde groei van witte bloedcellen.”

Penelope

Ondanks de vreselijke diagnose, bleef Kirsten positief volgens haar vader. “Het was raar om de dokter te horen zeggen hoe ziek ze was, omdat ze lachend en grappend naast mij zat. Ze was niet het type dat klaagde en jammerde. Ze was niet iemand die zich de hele tijd afvroeg: waarom ik? Ze was meteen vastbesloten om de strijd aan te gaan en door te gaan met haar leven. Al was het maar voor Penelope, die ze werkelijk aanbad. Maar jammer genoeg had ze niet het laatste woord.” (lees hieronder verder)

Facebook

Op 3 december startte ze nog met een chemokuur, maar op Kerstmis kregen Neil en zijn vrouw Emma een vreselijk telefoontje van het ziekenhuis waar ze behandeld werd. Op kerstavond hadden de dokters vastgesteld dat Kirsten een longinfectie had opgelopen en haar immuunsysteem was gecrasht. De jonge vrouw was aan machines gelegd om haar in leven te houden, maar had een hersenbloeding gekregen. Haar ouders namen daarop de moeilijke beslissing om de machines af te zetten.

Verdoofd

“Wat we voelden toen de dokters ons het nieuws meldden, is onbeschrijfelijk”, aldus Neil, die ook nog een 16-jarige zoon Jack heeft. “We voelden ons als verdoofd. Het was net alsof het niet echt was. Toen ik de dokters vroeg hoe het kon dat ze kanker had gekregen - of ze iets verkeerds had gedaan of het gezien had moeten worden toen ze beviel - was het antwoord dat ze gewoon pech had gehad.” (lees hieronder verder)

Facebook Kirsten met haar broer Jack.

Drie weken voor ze stierf postte Kirsten nog een pakkend bericht op Facebook en dat zou haar laatste worden. Ze schreef over haar diagnose en dat ze met chemo was begonnen. “Dit is geen poging om zielig te doen of medelijden op te wekken, jullie kennen me beter dan dat (haha). Wel een waarschuwing om symptomen niet te negeren als je ze opmerkt. Ik ga nooit naar de dokter, dus ik wil iedereen bedanken om me toch te pushen om het te doen. Ik wil mijn familie, vrienden en collega’s bedanken voor de steun die ze me gaven. Ik voel me daardoor eerder gelukkig dan ongelukkig. Bedankt iedereen!” (lees hieronder verder)

Facebook

Vader Neil deelde gisteren ook een bericht over wat zijn dochter overkomen was. Om haar te helpen haar laatste boodschap te verspreiden. “Ik wilde het eerst niet doen omdat Kirsten erg gesteld was op haar privacy”, staat er te lezen. “Ze zou niet gewild hebben dat haar privéleven op sociale media werd uitgesmeerd. Maar aangezien sommigen er toch dingen over posten, lijkt het me niet meer dan correct dat ik deze boodschap deel.” (lees hieronder verder)

Neil Hawksey I didn't want to put anything on here until arrangements had been made as Kirsten was a very private person and would not have wanted her personal life posted about on social media but due to other...

Nadat hij kort beschrijft wat zijn dochter overkomen is, vertelt hij dat Kirsten op Kerstdag om 13.35 uur overleed in het ziekenhuis, met haar familie om haar heen. “We wisten niet eens dat ze dat laatste bericht op Facebook had gezet. Maar ze wilde duidelijk iedereen bewustmaken van de gevaren van het negeren van ziektesymptomen en dat is ook de reden dat we nu ons verhaal doen.”

Gebroken

“Ons hart is gebroken en we willen iedereen bedanken voor de steun en de vriendelijk woorden de afgelopen weken. Ook van volslagen vreemden. De herinnering aan Kirsten zal nooit verdwijnen. En we zullen er ook voor zorgen dat Penelope haar moeder nooit vergeet.”

Facebook Vader Neil en zijn vrouw Emma.