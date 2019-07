Kinderen tussen 4 en 8 jaar oud zitten nu al aan ‘suikermax’ voor het hele jaar Robyn Samsom

09 juli 2019

12u22

Bron: AD.nl 0 Medisch Voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud moet de snoeppot voor de rest van het jaar eigenlijk dicht blijven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze leeftijdsgroep vandaag al de maximum hoeveelheid suikers binnen voor een heel jaar.

Kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 8 jaar krijgen relatief de meeste suikers binnen, bijna twee keer zoveel als de WHO als maximum aanhoudt. Daarom valt voor hen de ‘suikermax-dag’ het vroegst in het jaar.

En de rest?

Voor kinderen tussen 9 en 13 jaar oud valt die dag enkele weken later, op 26 juli. Kinderen tussen 1 en 3 jaar zijn de volgende op de kalender. Voor hen valt de suikermax-dag op 10 augustus.



De leeftijdsgroepen volgen elkaar daarna chronologisch op: tieners tussen 14 en 18 jaar behalen hun maximum op 14 augustus, jong-volwassenen tussen 19 en 30 jaar op 14 september, volwassenen tussen 31 en 50 jaar op 3 november en senioren tussen 51 en 70 jaar op 23 december. Ouderen tussen de 71 en 79 jaar komen niet aan het maximum aantal suikers.

Tien procent

Maximaal 10 procent van je dagelijkse energie mag uit ‘vrije’ suikers komen, volgens de WHO. Vrije suikers zijn suikers die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, zoals honing of glucosestroop, en suikers die van nature aanwezig zijn in vruchtensappen. Als je extra gezond wil blijven, raadt de WHO aan om jezelf tot vijf procent vrije suikers te beperken.

Die 10 procent-norm wordt door negen op de tien jongeren tussen 7 en 18 jaar en door zes op de tien volwassenen tussen 19 en 69 jaar overschreden. Vooral door het nuttigen van frisdranken en sap (32 procent), suiker en snoepgoed (25 procent), koek en gebak (17 procent) en zuivel (12 procent) krijgen mensen een overvloed aan vrije suikers binnen. Te veel suikers binnenkrijgen kan leiden tot diabetes, hartziekten en overgewicht.