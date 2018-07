Kinderen mogen zelfde dag nog ziekenhuis verlaten na inplanten insulinepomp Delphine Vandenabeele

09 juli 2018

15u51

Bron: VTM NIEUWS 0 Medisch Jonge kinderen met diabetes type 1, moeten niet meer in het ziekenhuis blijven nadat ze een insulinepomp in hun buik hebben gekregen. En dat dankzij een nieuwe methode van het Koningin Paola kinderziekenhuis in Antwerpen. Tot nu toe verbleven kinderen na die ingreep een kleine week in het ziekenhuis om het toestel op punt te stellen.

Elk jaar krijgen zo'n driehonderd Belgische kinderen jonger dan vijftien te horen dat ze suikerziekte type 1 hebben. Dat is de aangeboren variant van de ziekte. Die kinderen krijgen een insulinepompje ingeplant in hun buik, om hun suikerspiegel onder controle te houden. Daarna moesten ze tot nu toe een kleine week in het ziekenhuis blijven om het toestel op punt te zetten.

Thuis opgevolgd

Het Koningin Paola kinderziekenhuis in Antwerpen heeft nu een methode ontworpen, waarbij kinderen van thuis uit opgevolgd kunnen worden via de computer. Volgens de dokters is het grote voordeel dat de insulinepomp van de kinderen wordt afgestemd op hun dagelijks ritme en niet op het ritme dat ze in het ziekenhuis hebben. Het is een primeur voor Vlaanderen.

Meer over Antwerpen

gezondheid

ziekten

Vlaanderen