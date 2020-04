Kinderen met coronavirus net zo besmettelijk als volwassenen, volgens Duits onderzoek HR

30 april 2020

13u42

Bron: Belga 0 Medisch Kinderen die besmet zijn met het coronavirus zijn vermoedelijk net zo besmettelijk als volwassenen. Dat blijkt uit een Duits onderzoek. De wetenschappers stellen zich daarom vragen bij een ongecontroleerde opening van scholen.

De viroloog Christian Drosten en zijn team van het Berlijnse ziekenhuis Charité onderzochten het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen. Dat deden ze met stalen van 3.712 besmette mensen, die tussen januari en 26 april zijn onderzocht in een centrum in Berlijn.

Hun conclusie: het aantal virusdeeltjes verschilt niet per leeftijdsgroep. Dat schrijven ze in een rapport, al zijn hun bevindingen nog niet gecontroleerd door onafhankelijke experts.



Op basis van hun bevindingen waarschuwen de onderzoekers voor de ongecontroleerde opening van de scholen en kleuterscholen in Duitsland.

Sluiting van de scholen

De maatregelen om de pandemie in te dammen hebben in veel landen effect gehad, schrijven de onderzoekers. Nu er in alle landen nagedacht wordt over een exitstrategie, wordt de vraag gesteld wat de bijdrage van de sluiting van de scholen en kleuterscholen was en wat de heropening zou kunnen betekenen voor de verspreiding van het virus.

Het is tot nu toe onduidelijk in welke mate kinderen het virus doorgeven aan anderen, klinkt het nog. Die vraag is moeilijk te onderzoeken, net omdat de scholen vroeg werden gesloten. Het virus is in de beginfase vooral verspreid via volwassen reizigers.

Ziekteverschijnselen

Volgens een ander onderzoek lopen kinderen minder vaak het coronavirus op dan anderen. Ook zou bij kinderen een infectie minder ernstig verlopen. Gevallen waarin ze ernstig ziek worden, blijven zeldzaam. Verder lijken er geen gevallen bekend te zijn waar een kind een volwassene besmet, aldus een analyse van wereldwijde virusstudies die is opgesteld door het kindergeneeskundige blog Don't Forget the Bubbles. Veel geïnfecteerde kinderen vertonen mogelijk helemaal geen ziekteverschijnselen.

