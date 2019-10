Kinderen krijgen nog te vaak onnodig buisjes in oor SPS

16 oktober 2019

09u13

Bron: Belga 0 Medisch Er zijn nog altijd te veel kinderen die een trommelvliesbuisje krijgen omdat ze regelmatig last hebben van oorontstekingen. Nochtans is die ingreep vaak niet nodig, zegt de Christelijke Mutualiteit (CM), op basis van gegevens van de eigen leden. Het ziekenfonds haalt ook aan dat het ene ziekenhuis tot 14 keer sneller tot de ingreep overgaat dan het andere.

In 2017 en 2018 werd bij meer dan 16.000 CM-leden tussen 0 en 9 jaar een trommelvliesbuisje ingebracht, omdat ze regelmatig last hadden van oorontstekingen. Hoewel het aantal kinderen dat zo'n buisje kreeg op tien jaar tijd met ruim 30 procent gedaald is, wordt er nog altijd te snel voor die ingreep gekozen, zegt het ziekenfonds. In de meeste gevallen geneest de aandoening immers vanzelf.

Nochtans zijn er ook mogelijke nadelen verbonden aan het plaatsen van een buisje. Zo bestaat er een risico op voorbijgaand of chronisch loopoor, op beschadiging van het trommelvlies, gehoorverlies, littekenweefsel, een blijvend gaatje in het trommelvlies of problemen bij de anesthesie.

Voor- en nadelen afwegen

Uit de gegevens van CM blijkt ook dat de kans op een trommelvliesbuisje sterk afhangt van het ziekenhuis dat bezocht wordt. Zo leidt een consultatie bij een neus-, keel- en oorarts die ook trommelvliesbuisjes plaatst in het AZ Alma in Eeklo, in ruim 27 procent van de gevallen tot een ingreep. In het Universitair Ziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel is dat nog geen 2 procent.

"Wij roepen de neus-, keel- en oorartsen op om de verschillen tussen praktijken te bespreken en om richtlijnen na te leven", zegt Luc Van Gorp van CM. "Voor de ouders van de jonge patiëntjes is het belangrijk om samen met de arts steeds goed de voor- en nadelen af te wegen voor over te gaan tot de plaatsing van een trommelvliesbuisje.”

Van Gorp stelt voor om een voorbeeld te nemen aan onze noorderburen. "In Nederland is sinds begin dit jaar een arts actief die speciaal is aangesteld om alle onnuttige en onnodige handelingen en behandelingen in het ziekenhuis te schrappen. Trommelvliesbuisjes maken daar deel van uit, omdat afwachten vaak net zo effectief blijkt te zijn als ingrijpen.”