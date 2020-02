Kinderen gaan beter om met pijn nadat ze erover leren ttr

17 februari 2020

13u09

Bron: belga 0 Medisch Een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen heeft aangetoond dat kinderen die geleerd hebben over pijn ook beter omgaan met pijn. Eerder werd ook al aangetoond dat een dergelijke pijneducatie volwassenen met chronische pijn hielp om minder pijn te ervaren.

Pijneducatie is een methode waarbij patiënten toelichting krijgen over wat pijn is, hoe die ontstaat en welke factoren de pijn in de hand werken. Normaal gezien ontstaat pijn doordat een zenuw in het lichaam geprikkeld wordt en een signaal stuurt naar de hersenen dat er iets fout is. Maar bij chronische pijnen is er sprake van een overgevoelig zenuwstelsel en stuurt het zenuwstelsel constant "gevaarboodschappen" door naar de hersenen. Zelfs wanneer er fysiologisch of anatomisch niets aan de hand is.

De aanpak rond pijneducatie heeft al een positief effect bij volwassenen. Voor haar doctoraatsonderzoek hield dokter Roselien Pas een experiment bij 28 kinderen tussen 6 en 12 jaar die lijden aan chronische aspecifieke buikpijn. De ene helft kreeg een klassieke behandeling met uitleg over het spijsverteringsstelsel en de andere helft kreeg daarbovenop nog pijneducatie.

Het onderzoek toont dat de kinderen die leerden over pijn in de weken na het experiment ook minder gevoelig waren voor pijn. Het hielp hen om minder geremd te zijn in dagelijkse schoolse, sociale en recreatieve activiteiten. Het effect was ook gunstig voor de ouders, want zij piekerden minder over de klachten van hun kind.

Naar aanleiding van de resultaten ontwikkelde dr. Pas PNE4kids, een handleiding die zorgverleners kunnen gebruiken.