Kind geboren uit hersendode vrouw in Tsjechië

27 augustus 2019

21u59

Bron: ANP/DPA 0 Medisch Een hersendode vrouw die al maanden in coma lag, heeft in Tsjechië een kind ter wereld gebracht. De moeder is volgens het academisch ziekenhuis in Brno tot aan de geboorte in leven gehouden om het kind te redden, berichten Tsjechische media. Daarna is de behandeling gestaakt.

De comateuze vrouw onderging eerder deze maand een keizersnede. Haar dochter woog bij de geboorte 2,1 kilo en is inmiddels bij de vader. Die had zijn partner na een nachtdienst bewusteloos aangetroffen. Ze had in de zestiende week van haar zwangerschap een hersenbloeding gehad.

In het ziekenhuis in Brno is begin 2016 ook al een jongen geboren waarvan de moeder na een verkeersongeval in coma lag. Zij kwam later weer bij bewustzijn.