Kind (5) in New York gestorven aan ontstekingsziekte, mogelijk gelinkt aan Covid-19

08 mei 2020

19u49

Bron: AFP, Belga 0 Medisch In de Amerikaanse staat New York is een 5-jarig kind gestorven aan een ontstekingsziekte, met symptomen die lijken op de zeldzame Kawasaki-ziekte. Die is mogelijk gelinkt aan Covid-19, maar officieel is dat nog niet bewezen.

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York maakte het overlijden van het jonge slachtoffer bekend. In heel de staat zijn er 73 gevallen opgetekend van zulke symptomen bij kinderen. Sinds twee weken meldden verschillende landen gevallen van kinderen die symptomen vertonen van de Kawasaki-ziekte. Ook in ons land zijn recent enkele gevallen vastgesteld. De link met Covid-19 is weliswaar nog niet formeel vastgesteld.

There have been 73 reported cases in NY of children getting severely ill with symptoms similar to Kawasaki disease and toxic shock-like syndrome.



On Thursday, a 5-year-old boy passed away from these complications, believed to be caused by COVID-19.



DOH is investigating. Andrew Cuomo(@ NYGovCuomo) link

Symptomen

Bij de ziekte van Kawasaki raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen, rode handpalmen en voetzolen, en huiduitslag. Als de bloedvaten rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn. De ziekte van Kasawaki is niet op te sporen in bloed of urine en is niet te zien op foto’s. Artsen maken een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat.



Er is geen geneesmiddel voor, artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt om zelf te genezen.

“Geen bewezen link”

Ook in België is recent een aantal gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. Eind april kwam de ontstekingsziekte nog aan bod op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over het coronavirus in België. Viroloog Steven Van Gucht zei toen dat de link met het coronavirus “helemaal niet zeker is”. “Bij sommige kinderen werd het virus vastgesteld, bij andere kinderen die dezelfde symptomen hadden, werd het virus niet vastgesteld”, klonk het.

Hij voegde toe dat pediaters in België op de hoogte zijn en uitkijken naar mogelijke gevallen, “maar op dit moment gaat het om iets heel zeldzaam en is er geen bewezen link met het coronavirus”.

