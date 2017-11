Kerstliedjes komen er weer aan, en ze kunnen schadelijk zijn Joeri Vlemings

12u35

Bron: Sky News, Cosmopolitan, Business Insider 15 REUTERS Medisch Sinterklaas is nog niet deftig van boord gehuppeld of de Kerstman staat al ongeduldig te trappelen. Mét ook de onvermijdelijke kerstliedjes, die zich de komende weken via de luidsprekers van shoppingcentra en andere winkels weer overal te lande in onze oren zullen wurmen. Je zal maar in zo'n oord werken! Want volgens klinisch psychologe Linda Blair kan dat wel degelijk schadelijk zijn voor de mentale gezondheid.

Winkeluitbaters zweren bij sfeervolle kerstmuziek om hun klanten méér te doen kopen. Ze maken die keuze ook alsmaar vroeger op het jaar en daar hebben ze een reden voor. Volgens onder meer een studie uit 2005 zorgt de perfecte symmetrie tussen muziek en geur ervoor dat mensen langer in een winkel blijven, waardoor de verkoopcijfers een boost krijgen.

Klanten worden weliswaar maar eventjes blootgesteld aan kerstliedjes, en ze kunnen desgewenst ook wegvluchten. Maar winkelbedienden krijgen de kerstdeuntjes de hele dag 'op repeat' te horen, willen of niet. En dat kan je brein vermoeien, zo stelt klinisch psychologe Linda Blair aan Sky News. "Mensen die tijdens de kerstperiode in een winkel werken, moeten leren hoe de kerstmuziek uit te schakelen. Want als je dat niet doet, kan je je echt niet meer op iets anders concentreren. Je steekt dan gewoon al je energie in pogingen om niet te horen wat je hoort."

Nog 48 keer slapen

Onderzoekster Victoria Williamson bevestigt dat. Volgens de muziekpsychologe bestaat er een "U-vormig verband" tussen het aantal keren dat we naar muziek luisteren die we leuk vinden en onze reactie daarop. Anders gezegd: de eerste beluisteringen van kerstliedjes brengen ons nog in een feestelijke stemming, maar te veel herhalingen putten ons dan weer uit.

Het is nog 48 keer slapen tot het écht Kerstmis is. Maar als 'Jingle Bells', 'Last Christmas' en 'Stille Nacht' niet jouw ding zijn, begint de tijd voor passende oordopjes of hoofdtelefoons toch nú al te dringen.