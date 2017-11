Kenza (22) getuigt open en bloot over tien jaar zelfverminking: "Je doet dit niet voor wat aandacht" FT

Bron: NRC & Instagram 2 RV (Instagram) Tussen de doodgewone posts op Instagram ook foto's van Kenza's verminkte armen. Geen droevig gezicht, wel een glimlach. Medisch Meisjes en jongens met perfecte lichamen in perfecte kleren. Ze overspoelen Instagram en hebben duizenden volgers aan hun voeten. Tussen een model dat zich elke dag laat spotten op de opening van een nieuwe shop en de account van een WAG, plots ook de Nederlandse Kenza (22). De jonge vrouw doet al tien jaar aan zelfverminking. Haar weg naar herstel - en haar bekraste armen en benen - deelt ze met haar volgers, óók 14.000 man. Een taboe doorbreken, zegt ze daarover.

Het grootste misverstand over zelfverminking is dat iemand het doet voor de aandacht, vindt Kenza. "Ik vind het egocentrisch dat anderen denken dat ik mezelf pijn doe alleen maar om aandacht te krijgen", zegt ze in het NRC Handelsblad. Ook zorgverleners maken er zich schuldig aan. Een huisarts die een van haar wonden zonder verdoving hechtte, bijvoorbeeld. "Want jezelf krassen, doe je toch ook zonder verdoving."

Op de Instagramaccount van de Nederlandse, 'Strong like a fighter', heel wat doodgewone foto's. Een ontbijtje, een obligatoire kat-op-schoot-foto, een selfie met vriendinnen, een nieuwe outfit. Maar ook posts van een ziekenhuisbed, een verminkt hand, bekraste bovenbenen, quotes over hoop en herstel.

Je kunt ze haast niet meer tellen, de littekens op Kenza's armen en benen. "Ik dacht: als ik er meer heb, is mijn leven beter." Sommigen kijken ernaar, anderen kijken expliciet weg. Sommigen stellen vragen - héél ongemakkelijke zelfs: "Ze mishandelen je toch niet thuis?", vroeg een leerkracht haar ooit.

Seksueel misbruik

De eerste keer dat Kenza zichzelf pijn deed, was tien jaar geleden, tijdens een ruzie tussen haar ouders. Die ging over haar. "Ik nam een nagelschaar. De fysieke pijn deed de mentale pijn even vergeten." In dezelfde periode werd de Nederlandse voor het eerst seksueel misbruikt. Met zeep en een schuurspons probeerde ze zich aanvankelijk schoon te schrobben, maar het vieze gevoel ging niet weg. En dus was er volgens haar maar één uitweg: zichzelf pijn doen. "Ik heb een poosje gedacht dat ik enkel besta om misbruikt te worden. Mensen denken vast dat ik het expres doe. Misschien straal ik dingen uit."

18 procent

Via de online wereld deelt Kenza nu haar weg naar herstel. Ze voelt zich beter en krijgt steun en peptalk als het even niet meer lukt. De meeste volgers zijn jonge vrouwen, tussen 18 en 24 jaar. Niet verwonderlijk, want 18% van de adolescenten wereldwijd experimenteert wel eens met zelfverwonding. Meisjes snijden zichzelf, terwijl jongens zich eerder tot bloedens toe zullen slaan. Uit een bevraging van 500 Vlaamse jongeren uit 2015 blijkt zelfs dat één op de tien jongeren zich voor de leeftijd van 15 jaar ten minste één keer bewust heeft verwond.

"Ik wil van mezelf houden. Ik wil me krachtig voelen en de wereld ontdekken. Ik wil een vechter zijn die niet opgeeft. Of nee: ik gá die vechter zijn. Nee, ik bén die vechter", klinkt het onderschrift bij een foto twee dagen geleden. Vandaag gaat het een pak minder goed: "Zwaar dagje weer. Ik kan helemaal niks, ik lig een beetje verdoofd op de bank en ik wacht tot de dag voorbij is. Maar ik weet dat alle (kut)dingen tijdelijk zijn dus ik moet gewoon even doorgaan, want het komt goed." De toekomst oogt steeds zonniger, al blijft het vallen en opstaan.

Nood aan hulp of een gesprek? Awel 102 (telefoon, chat of mail) of surf naar www.awel.be. Ook de mensen van de Zelfmoordlijn (1813) staan je graag bij.

Just a picture of me enjoying the sun and the pool and not giving a fuck about all the scars on my body. Take me back to summer! I'm trying to love my body for taking care of me and it doesn't matter how the body looks like. It's MY body I only have one. Een foto die is geplaatst door Kenza (@stronglikeafighter) op 26 okt 2017 om 15:15 CEST

Fuuuuuuck it ik ga vanaf nu zoveel minder bezig zijn met wat andere mensen over me denken. Dit heb ik even besloten en volgens mij is het een geweldige beslissing! Sorry not sorry. Een foto die is geplaatst door Kenza (@stronglikeafighter) op 15 okt 2017 om 15:06 CEST