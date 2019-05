KCE: “Terugbetaling kunstmatige voeding moet voor elke patiënt gelijk zijn” IB

23 mei 2019

00u29

Bron: Belga 0 Medisch De terugbetalingsregeling voor kunstmatige voeding moet duidelijker en gelijker voor alle patiënten en ziekteverzekeringen. Daarvoor pleit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Sondevoeding in het ziekenhuis is bijvoorbeeld inbegrepen in de dagprijs, en kost de patiënt niets extra, maar bij thuisverzorging kost sondevoeding dagelijks tussen 11 en 28 euro. Die ongelijkheden wil het KCE zien verdwijnen.

"In ons land is 33 procent van de ziekenhuispatiënten, 16 procent van de bewoners van woonzorgcentra en bijna 13 procent van de thuiswonende ouderen ondervoed", aldus het KCE. Een van de voornaamste behandelingen tegen ondervoeding is om het voedsel kunstmatig toe te dienen, via een sonde of rechtstreeks via de bloedbaan.

Complexe terugbetalingsregeling

"De Belgische terugbetalingsregeling is echter complex en zorgt voor financiële ongelijkheid, voor ziekteverzekering én patiënt", aldus het KCE. Een patiënt die thuis sondevoeding krijgt moet dagelijks tussen 11 en 28 euro betalen, terwijl dat in het ziekenhuis gratis is. Omgekeerd moet een patiënt die in het ziekenhuis voeding via de bloedbaan krijgt 11 euro per dag betalen. Diezelfde kosten worden bij thuisverzorging terugbetaald door de ziekteverzekering, waardoor de patiënt dagelijks enkel 0,62 euro betaalt.

Het KCE pleit daarom voor een aanpassing van de terugbetaling, zodat de kosten voor alle patiënten gelijkaardig worden, waar ze ook verblijven of welk type voeding ze nodig hebben. Een volledige terugbetaling zou een uitbreiding van het RIZIV-budget betekenen van bijna 14 miljoen euro voor sondevoeding thuis, en meer dan 2 miljoen euro voor voeding via de bloedbaan in het ziekenhuis.

Meer over KCE

gezondheid