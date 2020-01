KCE ontwikkelt digitale tool rond gebruik cholesterol-medicijnen IB

23 januari 2020

00u35

Bron: Belga 0 Medisch Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een digitale tool ontwikkeld om te helpen bij het beoordelen van de voor- en nadelen van cholesterolverlagende geneesmiddelen bij een individuele persoon. De interactieve tool is in de eerste plaats bedoeld voor huisartsen, om tijdens de raadpleging met de patiënt te gebruiken en samen een keuze te maken. Dat meldt het KCE vandaag.

Statines zijn cholesterolverlagende geneesmiddelen. Ze zijn één van de meest gebruikte geneesmiddelenklassen in ons land: anderhalf miljoen personen - ongeveer 13 procent van de Belgische bevolking of een kwart van de 40-plussers - gebruiken ze. Na een hart- of vaatprobleem (hartaanval, beroerte) bieden statines een duidelijk voordeel. Omdat ze het cholesterolgehalte in het bloed verlagen, helpen ze het risico op herval verkleinen.

In België heeft de grote meerderheid van de statinesgebruikers - ruw geschat 88 procent - echter nooit een cardiovasculair probleem gehad. Bij hen zijn de mogelijke voordelen minder groot, en ze variëren naargelang het individuele risico. "Deze voordelen moeten daarom geval per geval worden afgewogen tegen de bijwerkingen. Daarvan zijn er wel niet zoveel, maar ze kunnen wel belangrijk zijn (spierletsels, diabetes, nierfalen)."

Het KCE ontwikkelde een website (www.statines.kce.be) om huisartsen te helpen bij het beoordelen van de voor- en nadelen van statines bij hun patiënten. Dit hulpmiddel berekent het cardiovasculaire risico van de patiënt op basis van persoonlijke parameters (leeftijd, rookgedrag, bloeddruk, cholesterolgehalte) en toont vervolgens de potentiële voordelen van statines voor deze patiënt, door te vergelijken met een situatie zonder statines.

Pro's en contra's afwegen

Patiënt en arts kunnen zo de pro's en contra's afwegen en tot een gedeelde en geïnformeerde besluitvorming komen. Op termijn hoopt het KCE dat de tool wordt geïntegreerd in het elektronisch medisch dossier.

De website kan ook door patiënten worden geraadpleegd. Voor hen werd er algemene informatie over cholesterol, statines en cardiovasculair risico toegevoegd.