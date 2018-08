Kans op complicaties bij zwangerschap na maagverkleining Hanneke van Houwelingen

08 augustus 2018

11u53 0 Medisch Vrouwen met een maagverkleining lopen tijdens hun zwangerschap kans op ernstige complicaties. Te laat ingrijpen kan zelfs leiden tot de dood van henzelf of het kind, waarschuwen artsen van het Máxima Medisch Centrum in het Nederlandse Eindhoven.

In het ziekenhuis kwamen de afgelopen jaren opvallend vaak vrouwen met heftige buikkrampen op het spreekuur. In eerste instantie werd gedacht aan normale zwangerschapsklachten, maar bij vrouwen met een maagverkleining is iets anders aan de hand, zegt obesitaschirurg Wouter Leclercq. Bij deze groep zwangeren raken de darmen sneller bekneld, waardoor eten heel moeizaam of helemaal niet meer gaat. De enige oplossing is dan een operatie om de darm te 'bevrijden', met het risico op vroeggeboorte of overlijden van moeder en kind.

Leclercq brengt deze week een literatuurstudie naar buiten waarin hij andere artsen waarschuwt voor de complicaties, die bij ons volgens hem nog te onbekend zijn. Wanneer de vrouwen te laat worden geholpen – na 48 uur – loopt een derde kans op een operatie waar een stuk afgestorven darm weggehaald moet worden. Tien procent van de moeders overlijdt tijdens of na de operatie en veertien procent van de kinderen sterft.

Ruimte

Het probleem komt door de veranderde anatomie van deze vrouwen. Door de eerdere maagingreep is er meer ruimte in de buikholte ontstaan. Wanneer de baarmoeder groeit, kan de dunne darm omhoog worden geduwd en in de knel raken, met alle risico's van dien.

Jaarlijks vinden er zo’n 12.000 maagverkleiningen plaats, ruim 6.500 bij vrouwen in de vruchtbare levensfase. Bij hoeveel zwangere vrouwen het jaarlijks misgaat, weet Leclercq niet. Dat moet nader onderzocht worden. In zijn ziekenhuis wordt jaarlijks een tiental vrouwen opgenomen.

Voordelen

Ondanks de risico’s wil Leclercq de maagverkleiningen nadrukkelijk niet afraden voor deze groep vrouwen. De voordelen lijken vooralsnog op te wegen tegen de nadelen, zegt hij. Een maagverkleining helpt om blijvend veel kilo’s te verliezen. Daarnaast verbetert het de vruchtbaarheid van vrouwen. Om die reden ondergaan steeds meer jongere vrouwen de ingreep. "Het gaat om vrouwen die werkelijk alles al hebben geprobeerd om af te vallen en door de ingreep soms wel 60 kilo afvallen."

Hij roept verloskundigen en gynaecologen op om bij hevige buikpijn de moeder sneller door te verwijzen naar een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in obesitaschirurgie, zoals zijn ziekenhuis waar chirurgen, gynaecologen en neonatologen samenwerken. Ook vrouwen moeten zelf sneller aan de bel trekken bij hun zorgverlener wanneer zij klachten hebben.

