Kans op Alzheimer tot 10 keer kleiner met anti-herpesmedicatie Redactie

16 juli 2018

14u53

Bron: Medical News Today 6 Medisch Wie al eens last heeft van koortsblaasjes, riskeert om op latere leeftijd Alzheimer te krijgen. Het goede nieuws is dat herpesmedicatie het risico op Alzheimer ook tot tien keer kleiner kan maken.

Wetenschappers toonden eerder aan dat er een sterke link tussen het herpesvirus en Alzheimer-dementie bestaat. Een recente studie, gepubliceerd door Medical News Today, bewijst niet alleen dat het verband groot is, maar ook dat de behandeling van herpes gunstig kan zijn bij preventie van dementie. De antivirale behandeling, bij ernstige en regelmatige opstoten van herpes, lijkt de schade in de hersenen te voorkomen die op lange termijn leidt tot de ziekte van Alzheimer.

Onderzoekers gingen aan de slag met het hersenweefsel van gestorven alzheimerpatiënten en personen zonder de hersenziekte. Ze besluiten dat die personen met Alzheimer ook vaker besmet zijn met het herpesvirus. Dragers van het virus zouden zelfs tot 2,5 keer zoveel kans maken op dementie. Maar door antivirale medicijnen in te nemen, vermindert het relatieve risico op Alzheimer plots tot zelfs tien keer. “De resultaten kunnen van groot belang zijn voor toekomstig onderzoek naar het voorkomen van zowel herpes als Alzheimer”, stellen de onderzoekers. Zo zouden kinderen bijvoorbeeld ingeënt kunnen worden met een preventieve antivirus prik.

HSV 1 en 2

Het herpes simplex virus (HSV) is extreem besmettelijk en komt voor in twee varianten. Het zogenaamde hsv-1 virus is verantwoordelijk voor een vervelende koortslip. Het hsv-2 virus staat beter bekend als genitale herpes. Het virus wordt overgedragen door rechtstreeks of onrechtstreeks contact. Een kus, orale seks of simpelweg drinken van hetzelfde glas als een besmet persoon kunnen je besmetten. Daarbij kan het virus ook nog eens aangeboren zijn.

Om besmetting te voorkomen let je best op persoonlijke hygiëne en was je je handen wat vaker. Ook het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij de kans op herpes: een verzwakt en uitgeput persoon is een makkelijkere prooi voor het herpesvirus.