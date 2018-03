Kankerwaarschuwing terecht of niet: is koffie kankerverwekkend? lva

31 maart 2018

02u46

Bron: Der Spiegel 1 Medisch Nog tot 10 april kunnen Starbucks, McDonalds en andere zaken die koffie verkopen in de Amerikaanse staat Californië beroep aantekenen tegen de rechterlijke beslissing om kankerwaarschuwingen te voorzien op hun koffieproducten. De reden is de aanwezigheid van de chemische stof acrylamide in koffie. Wat is die stof precies en klopt het dat ze kankerverwekkend is?

Enerzijds is acrylamide een stof die wordt gebruikt in de industrie bij de productie van bepaalde kunst- en kleurstoffen. Anderzijds is het ook een organische stof die kan ontstaan wanneer zetmeelrijke producten, zoals graan of aardappelen, worden verhit boven 100 graden Celsius.

Men vindt de stof dus niet enkel terug in koffie, maar ook in chips, frieten, koekjes en brood. Mooi bruin gebakken en krokant betekent dus helaas: met acrylamide.

Ook sigarettenrook bevat acrylamide.

Is acrylamide kankerverwekkend?

Het is nog niet sluitend bewezen dat de stof kankerverwekkend is. Het IARC, het internationale kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), plaatst de stof in de categorie 2A "waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen".

Regulering

Ondanks vrijwillige maatregelen van de industrie is het gehalte in veel producten nog hoog. Daarom zijn er in 2017 vanuit de EU nieuwe regels ontworpen om het gehalte van acrylamide nog terug te dringen, die wellicht ingaan in het voorjaar van 2019.

Naast kant-en-klare producten kunnen ook huisgemaakte bakwaren acrylamide bevatten. Daarom wordt aangeraden om ovengerechten altijd goudbruin te bakken en nooit te laten verkolen. Bij temperaturen onder 180° Celsius komt er minder acrylamide vrij.

Is koffie dan kankerverwekkend?

Waarschijnlijk niet. Volgens het IARC hoort koffie thuis in categorie 3, wat betekent dat er "momenteel niet voldoende aanwijzingen bestaan dat koffie kanker veroorzaakt". Er zijn integendeel zelfs aanwijzingen dat koffie het risico op lever- en baarmoederkanker reduceert.