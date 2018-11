Kankerspecialist krijgt zelf kanker: “Nu weet ik pas wat ziek zijn betekent” Myrel Morskate

13 november 2018

12u30

Bron: AD 0 Medisch Als kankerspecialist Warner Prevoo tumors in zijn longen heeft, ondergaat hij dezelfde behandeling als zijn patiënten. Pas dan merkt hij hoe koel artsen overkomen, als je voor je leven vecht. Hij schreef erover in ‘Echte dokters huilen ook’.

Dokter Warner Prevoo is schor, al een flinke tijd. Stilstaande stemband, legt hij uit. “Normaal doen je stembanden dit” - hij laat zijn handpalmen golvend tegen elkaar aan bewegen. “Bij mij gebeurt er dit” - hij houdt een hand stil, terwijl de ander beweegt. “Dat schuurt en je wordt er schor van.”

Als arts moet hij dit vaak hebben voorgedaan, aan een patiënt uitleggen wat er in zijn lichaam gebeurt. Maar nu gaat het over hemzelf, zíjn lichaam. Prevoo kreeg twee jaar geleden de diagnose die hij zelf regelmatig stelt: longkanker. In een terminaal stadium.

