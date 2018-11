Kankerpatiëntje (5) verontschuldigt zich voor hij sterft in armen van zijn mama HR

12 november 2018

13u32

Bron: Facebook 0 Medisch Charlie Proctor, een 5-jarige Britse jongen, heeft afgelopen weekend de strijd tegen kanker verloren. Net voor hij zachtjes insliep, excuseerde de jongen zich bij zijn mama. “Ik denk dat hij op een of andere manier het gevoel had dat hij in de weg zat. Mijn hart brak”, zegt mama Amber.

Charlie, uit Lancashire in Engeland, kreeg al in 2016 de diagnose van kanker. De jongen, die nog een jonger zusje heeft, had een zeldzame tumor en moest een levertransplantatie ondergaan. Maar zijn jonge lichaam bleek niet in staat om de verwoestende ziekte te verslaan. Afgelopen weekend verloor hij definitief de strijd.

Zijn ouders, Amber Schofield en Ben Proctor brengen, brachten op Facebook verslag uit van Charlie’s gevecht tegen kanker. In een hartverscheurende post vertelde ze dat Charlie zijn laatste adem uitblies. “Hij viel vredig in slaap in mijn armen, met papa’s armen om ons heen gewikkeld”, schreef mama Amber. “De wereld heeft een ongelofelijke kleine jongen verloren.”

In een eerdere post, enkele uren voor zijn dood, vertelde ze dat Charlie haar aankeek en zei: ‘Het spijt me zo’. “Ik denk dat hij het gevoel had dat hij op een of andere manier in de weg zat. Mijn hart brak.” Ze schreef erbij dat het de laatste foto zou zijn die ze postte van haar zoon. “Zijn toestand verslechtert. En ik wil dat iedereen zich Charlie herinnert zoals hij was: brutaal, hilarisch, chagrijnig, ... maar op dit moment is hij niets meer van dit alles. Hij is droevig, moe, depressief. Geen kind zou de emoties moeten voelen die Charlie nu voelt. En geen ouder zou dit mogen meemaken. Dit is het pijnlijkste wat iemand ooit kan voelen.”

In september hadden Amber en Ben het vreselijke nieuws te horen gekregen dat Charlie nog maar enkele weken te leven had. Het gezin wilde echter de hoop niet opgeven en probeerde via een inzamelactie geld op te halen voor een levensreddende operatie in oktober in de VS. Maar die actie moesten ze stopzetten omdat zijn toestand te snel achteruitging.

Bekijk ook: