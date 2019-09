Kanker vervangt hart- en vaatziekten als belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen AW

03 september 2019

14u10

Kanker heeft hart- en vaatziekten vervangen als belangrijkste doodsoorzaak voor de 35- tot 70-jarigen in rijke landen. Dat blijkt uit twee onderzoeken die vandaag werden gepresenteerd op het Europees congres voor cardiologie (ESC) in Parijs. Wereldwijd blijven hart- en vaatziekten wel nog de voornaamste oorzaak van overlijden.

In rijke landen is kanker nu doodsoorzaak nummer één. Aangezien hart- en vaatziekten wereldwijd afnemen wordt verwacht dat kanker binnen "slechts enkele decennia" de meest voorkomende doodsoorzaak wordt, zegt Gilles Deganais, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Laval in Quebec en co-auteur van de twee publicaties.

Hart- en vaatziekten

In arme landen komen sterfgevallen in verband met hart- en vaatziekten in de leeftijdsgroep van 35- tot 70-jarigen, tweeënhalf keer zo vaak voor als in rijke landen. Nochtans zijn er in rijke geïndustrialiseerde landen aanzienlijk meer risicofactoren voor dergelijke ziekten.



Wereldwijd waren hart- en vaatziekten in 2017 verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van de sterfgevallen, of ongeveer 17,7 miljoen sterfgevallen. Kanker was wereldwijd de op een na meest voorkomende doodsoorzaak in 2017. De ziekte was verantwoordelijk voor iets meer dan een kwart (26 procent) van alle sterfgevallen.



Voor het onderzoek werden 160.000 volwassenen tussen 2005 en 2016 gevolgd in 21 arme, middeninkomens- of rijke landen. De vier "rijke" landen die waren inbegrepen bij het onderzoek, zijn Canada, Saudi-Arabië, Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten.