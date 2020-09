Kan mutatie invloed hebben op coronavaccin? Onze wetenschapsexpert legt uit HLA

28 september 2020

11u28

Bron: The Washington Post, De Telegraaf 206 Medisch Gaat er een nieuwe, gevaarlijkere variant van het coronavirus de ronde? Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat zo goed als alle besmettingen tijdens de tweede golf in de stad Houston afkomstig zijn van een variant van het SARS-CoV-2-virus. Deze variant van het virus zou wel besmettelijker zijn, maar is niet dodelijker of gevaarlijker dan de reeds gekende varianten, blijkt uit de voorpublicatie van het onderzoek.



Wetenschappers onderzochten de genetische sequentie van virus bij meer dan 5.000 patiënten die besmet raakten tijdens de ‘tweede golf’ in de Amerikaanse stad Houston. Daaruit blijkt dat vrijwel alle aangetroffen virussen in die regio dezelfde variant zijn, en dat die variant slechts minimaal afwijkt van het oorspronkelijke virus uit Wuhan.

Het verschil zit volgens de wetenschappers in een ‘kopieerfout’ van het virus. In de nieuwe variant is het aminozuur asparagine vervangen door een ander aminozuur, glycine. De onderzoekers vermoeden dat dit minieme verschil wel degelijk effect kan hebben. “Virusstammen met de G-variant zijn mogelijk beter in staat om gastheercellen binnen te gaan, wat resulteert in een betere verspreiding”, vertelt James Musser van het Houston Methodist Hospital in de Washington Post. De glycine-variant lijkt bovendien beter te gedijen op zowel het longweefsel als in de hogere luchtwegen, zoals de neus en de keel, stelt hij, waardoor er meer kans is dat die nieuwe variant van het virus een patiënt ernstig ziek zal maken .

Duizenden varianten

Het onderzoek in Houston is lang niet het eerste dat mutaties van het virus bekijkt, en deze ‘nieuwe’ variant van het virus werd voor het eerst ontdekt in februari 2020. Experts zijn het echter niet eens over de gevolgen van die verschillende mutaties. Onder meer Nick Loman, een onderzoeker aan de Universiteit van Birmingham die het genoom van Covid-19 onderzoekt, zegt dat er geen verband bestaat tussen de glycinevariant van het virus en de overlevingskansen van patiënten. Volgens zijn onderzoek is evenmin een verschil te merken in de duur van hospitalisaties. “Het effect spitst zich enkel toe op de overdraagbaarheid van het virus”, klinkt het.

Dat het virus muteert, hoeft geen reden te zijn voor ongerustheid. Er zijn al duizenden varianten van het SARS-CoV-2-virus opgedoken, en de meeste mutaties hebben weinig tot geen invloed. Ook bij het ontwikkelen van vaccins tegen het coronavirus wordt rekening gehouden met die mutaties. Chinese experts benadrukten eind vorige week nog dat ondanks de mutaties het genenpakket van het virus vrij stabiel blijft en dat de werking van de verschillende kandidaat-vaccin dan ook gegarandeerd blijft.

James Musser, MD, PhD and our #pathology team recently completed the largest U.S. genetic study of #SARSCov2 and found that 99% of samples in the second Houston outbreak contained the D614G mutation. Read more in the @washingtonpost https://t.co/Gz3C4GJeY4 #COVID19 Houston Methodist CV(@ HMethodistCV) link

