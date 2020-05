Kamers verluchten nog belangrijker dan handen wassen volgens Duitse topviroloog AW

25 mei 2020

23u09

Bron: deutschlandfunk 3 Medisch Anderhalve meter afstand houden én de handen regelmatig wassen. Iedereen kent ze inmiddels wel: de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus. Alleen wordt een derde basisregel, namelijk het ventileren van afgesloten ruimtes, onvoldoende (of helemaal niet) benadrukt volgens de Duitse topviroloog Christian Drosten.

De viroloog was maandagmorgen te gast bij het Duitse radiostation Deutschlandfunk vermits er afgelopen weekend tal van nieuwe coronagevallen waren opgedoken in bepaalde regio’s. Afstand bewaren en voldoende onze handen wassen, blijft natuurlijk belangrijk bij het voorkomen van nieuwe besmettingen. Maar het verluchten van kamers speelt een even grote rol volgens de Duitse viroloog: “Als je alles in de weegschaal legt, dan speelt het (handen wassen, red.) waarschijnlijk een minder grote rol dan de verspreiding via aerosolen.’’



Wat volgens hem beter werkt, is het elimineren van de vloeistofdruppels. “Als er een virus in de kamerlucht hangt, dan moet deze lucht natuurlijk verplaatst en verwijderd worden. Dat betekent dat je het raam opent, een grote ventilator plaatst en de deur openzet.’’



Drosten is overigens niet de eerste viroloog die het belang van ventileren vermeldt. Ook in de fact sheet van het federale gezondheidsinstituut Sciensano staat onder ‘preventie’ te lezen dat kamers goed verlucht dienen te worden. Het advies werd een tiental dagen geleden toegevoegd, en wordt gestaafd met een studie van de technische universiteit MIT. Daaruit bleek dat het openen van deuren en ramen de virusdeeltjes voor 90 procent uit de lucht kan verwijderen.