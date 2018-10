Kalmerend effect van lavendelgeur is waarschijnlijk meer dan oude volkslegende AW

24 oktober 2018

19u13

Bron: NYT 6 Medisch Badzeepjes, kaarsen en zelfs deodorants ruiken maar al te vaak naar lavendel. Tenslotte zou het geurtje ons doen ontspannen. Terwijl dat vroeger slechts een vermoeden was, is het nu wetenschappelijk bewezen. Nieuw onderzoek onthult ook hoe lavendel ons rustiger kan krijgen.

Lavendel is populair omwille van de geur en het effect van die geur. Mensen gebruiken de bloemetjes al sinds de middeleeuwen. Intussen nemen veel mensen de effecten van het geurtje met een korreltje zout, maar eigenlijk zijn ze niet zomaar volkslegendes. Het rustgevende effect van lavendel wordt veroorzaakt door verdampte linalool dat in lavendelextracten zit. Dat toont een recente studie, gepubliceerd in Frontiers in Behavioral Neuroscience, aan.



Hun bevindingen bevestigen het vermoeden dat het extract van lavendel dezelfde angstremmende eigenschappen heeft als bijvoorbeeld diazepam (valium) en benzodiazepines of slaapmiddelen. Die hebben immers vervelende bijwerkingen. Lavendel-afgeleide verbindingen zoals linalool kunnen dan wel eens een beter alternatief bieden.

Reukzenuwen prikkelen

De wetenschappers observeerden muizen nadat ze werden blootgesteld aan linalooldamp. Al snel bleek dat zulke muizen een pak rustiger waren dan hun soortgenootjes die de lavendel niet roken. Dde muizen waarbij het reukvermogen werd uitgeschakeld, reageerden niet op het geurtje. Dat betekent dat linalool de reukzenuwen moet prikkelen. Eerst werd gedacht dat de geur door de longen in de bloedbaan terecht kwam en zich zo een weg naar de hersenen baande.

Bijwerkingen van andere angstremmers

Vermoedelijk prikkelt linalool de reukzenuw op dezelfde manier bij de mens, al werd dat nog niet getest. “Dat is een belangrijke ontdekking”, aldus Kashiwadani, een van de onderzoekers. In België kampt één op acht mensen met een angststoornis. En veel van de geneesmiddelen die worden gebruikt om hen te behandelen, hebben tal van bijwerkingen. Die blijken achteraf soms zelfs minder draaglijk dan de angststoornis zelf. Een vleugje lavendel zou daar veel soelaas kunnen bieden.





Verdere testen zijn uiteraard vereist voordat men conclusies kan trekken. “Tot die tijd doe je beter niet gek met lavendel”, waarschuwen de onderzoekers. “Linalool is slechts een onderdeel van de lavendelgeur, net zoals komijn een deel van de curry uitmaakt.” Je neus kan trouwens ook minder goed gaan reageren op de lavendelgeur als je het reuksysteem overprikkelt.