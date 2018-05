Jongen (13) loopt zeven schedelbreuken op bij ongeval en is hersendood. Moeder tekent papieren voor orgaandonatie. En dan beweegt zijn hand KVDS

07 mei 2018

10u17

Bron: Facebook, CBS News 0 Medisch Een Amerikaanse jongen die maar liefst zeven schedelbreuken opliep bij een ongeval, heeft zijn dokters met verstomming geslagen. Tot vier keer toe gaf het hart van Trenton McKinkley (13) het op, vertelt zijn moeder Jennifer Reindl. Toen ze hem de vierde keer gereanimeerd hadden, bleek er geen hersenactiviteit meer te zijn en kwam de vraag of de ouders van de tiener zijn organen wilden doneren. Jennifer tekende de papieren. En toen gebeurde er iets dat niemand had verwacht.

Het ongeval waarbij Trenton zwaargewond raakte, vond twee maanden geleden plaats. De jongen uit Coden in de Amerikaanse staat Alabama liep een hersentrauma op toen de kleine transportwagen waarmee hij reed, over de kop ging en zijn trailer bovenop hem terechtkwam. Hij had maar liefst zeven breuken in zijn schedel en zijn hersenen begonnen op te zwellen. Zijn ouders kregen in het ziekenhuis te horen dat hij nooit meer dezelfde zou zijn. Als hij het überhaupt haalde.

Schedel

“Hij onderging twee hersenoperaties waarbij zijn schedel er werd afgenomen”, vertelt zijn moeder Jennifer. “Vier keer liet zijn hart het afweten, de laatste keer zelfs 15 minuten lang. Maar elke keer konden de dokters hem terughalen. De laatste keer was er geen hersenactiviteit meer en zijn hersenstam bleek beschadigd. Zijn hart sloeg alleen nog door de adrenaline de hem was toegediend. Zijn bloeddruk was 40 over 20 (die van een gemiddeld persoon is 120 over 80, red.) en zijn lichaamstemperatuur bedroeg nog 27 graden (in plaats van de normale 36/37, red.). Door het gebrek aan zuurstof tijdens de hartstilstanden, begonnen ook zijn nieren te falen.” (lees hieronder verder)

De dokters hadden dan ook slecht nieuws voor de ouders van de jongen. “Ze zeiden dat ze hem zouden moeten laten gaan de volgende keer dat zijn hart stopte”, aldus Jennifer. “Dat was een zaterdag. Er kwam een man van het orgaandonatieteam bij ons en hij vroeg ons of we vijf van de organen van Trenton wilden schenken, zodat ze vijf andere kinderen konden redden. Dat zou ook betekenen dat ze hem adrenaline zouden blijven toedienen tot maandag, zodat er tijd was om zijn organen schoon te maken. Ik tekende. Zijn ogen waren zwart en droog en ik wist dat hij niet zou aarzelen mocht hij vijf levens kunnen redden.” (lees hieronder verder)

Maar de dag voor ze de machines zouden afkoppelen, kwam er een onverwacht telefoontje. “Net voor hij de allerlaatste test zou ondergaan om zijn hersenactiviteit te meten en het tijdstip van overlijden vast te stellen, bewoog plotseling zijn hand en daarna zijn voet”, vertelt Jennifer. “Ze controleerden zijn ogen en die waren weer blauw. Het is een mirakel.”

Zenuwpijn

Intussen is de jongen aan de beterhand. “Hij heeft nog zenuwpijn en krijgt aanvallen”, zegt zijn moeder. “Binnenkort moet hij weer geopereerd worden, maar hij wordt elke dag sterker. Hij ging van geen hersenactiviteit naar praten, lezen, rekenen en stappen. Een wonder.” (lees hieronder verder)

Jennifer startte meteen na het ongeval een geldinzameling op Facebook om de medische kosten te helpen dekken en daar werd al meer dan 8.000 euro ingezameld, meer dan het dubbele van wat beoogd was.

Zelf herinnert Trenton zich niet veel van het ongeval. “Ik sloeg tegen het beton en mijn aanhangwagen kwam op mijn hoofd terecht. Daarna herinner ik me niets meer”, verklaarde hij nog aan de nieuwszender WALA-TV.

