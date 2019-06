Jongeman (20) elektrocuteert zichzelf en is 20 minuten dood. Arts haalt hem ongeschonden terug KVDS

26 juni 2019

00u07 4 Medisch ‘Mirakelman’ noemen ze hem in het Beaumontziekenhuis in Farmington Hills, Michigan. Toen de Amerikaanse Michael Pruitt (20) geëlektrocuteerd raakte bij een stom ongeval, gaf hij 20 minuten lang geen teken van leven meer. De arts die hem binnenkreeg op spoed, besloot niet op te geven en toch te proberen om hem nog terug te halen. En het lukte.

Zelf herinnert Michael zich niet veel van wat er op de noodlottige dag gebeurde. Hij was zijn stiefvader aan het helpen op een werf in Livonia – een voorstad van Detroit – en droeg een metalen ladder. Plots raakte die een elektrische kabel. “Ik herinner me dat ik de ladder vasthield en begon te schudden”, deed hij maandag het verhaal op de website van het ziekenhuis. “Daarna niets meer.”

Noodnummer

De eigenaar van de werf belde meteen het noodnummer en begon de jongeman te reanimeren. 4 minuten later kwam de ambulance van de plaatselijke brandweer aan. De hulpverleners namen het over en gebruikten ook een defibrillatietoestel. Intussen voerden ze hem naar de spoeddienst van het Beaumontziekenhuis, even verderop in Farmington Hills.





Daar kwam hij terecht bij dokter Angel Chudler. “Michael vertoonde nog altijd geen teken van leven, maar ik zei tegen mijn team dat we niet zouden opgeven”, vertelt ze. “Tegen Michael zelf zei ik dat hij maar beter kon terugkomen.”





Intussen was er al bijna 20 minuten verstreken, een kritiek punt. Zo hanteert de Nederlandse Reanimatieraad een 20-minutenregel: “als er dan na reanimeren en schokken met een AED nog steeds geen herstel van de circulatie is, kan je beter stoppen”. (lees hieronder verder)

Chudler was nog niet op dat punt. Ze gebruikte opnieuw de defibrillator. Zonder resultaat. Een tweede keer gaf ze hem een schok. Twee minuten later gebeurde het ongelofelijke: het hart van Michael begon weer te kloppen. “Toen hij bij bewustzijn kwam, leek hij wel de Hulk”, aldus verpleegster Yasmeen Bachier. “Hij greep de stang van het bed vast en schudde er met een enorme kracht mee. We hadden ons volledige team nodig om hem in bedwang te houden.”

Bed

Langzaam werd hij weer rustig. Zijn moeder stond intussen aan zijn bed. “Ik wist dat alles in orde zou komen op het moment dat Michael een sarcastisch gebaar maakte toen ik hem vroeg of hij nu net als sommige superhelden die terugkeren uit de dood superkrachten had”, vertelt zij.

De jongeman bleek alleen gewond te zijn op de plaats waar de elektriciteit zijn lichaam had verlaten: tussen zijn tenen. Daar had hij brandwonden. Die zijn intussen verzorgd en verbonden. Maar verder was hij ongeschonden en zal hij niets aan het voorval overhouden. (lees hieronder verder)

“Zijn herstel is miraculeus”, aldus directrice Barbara Smith van de traumadienst. “In minder dan 5 minuten beginnen hersencellen af te sterven door een gebrek aan zuurstof. Hij heeft niets van zijn hersenfuncties verloren. Dit toont duidelijk het belang van onmiddellijk en onophoudelijk reanimatie als iemands hart stopt, zodat zuurstofrijk bloed naar de hersenen blijft stromen.”

Dat laatste is ook iets waar de Belgische Reanimatieraad op drukt. “Jaarlijks maken zowat 10.000 Belgen een hartstilstand door, dat zijn er 27 per dag”, klinkt het op de website. “Maar een kleine 10 procent ervan wordt gered. Dat aantal kan en moet omhoog.”

Kans op overleving

Er snel bij zijn is belangrijk. “Na 6 minuten is de kans op overleving slechts 40 procent en spoeddiensten hebben gemiddeld 8 minuten nodig om ter plaatse te komen. Er zijn dus meer hulpverleners nodig die onmiddellijk de reanimatie kunnen starten. En de overlevingskans verhoogt nog als er binnen de 4 minuten een AED-toestel voor hartmassage aangelegd kan worden.”