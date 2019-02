Jonge ouders hebben tot zes jaar na geboorte baby last van gestoorde slaap ttr

26 februari 2019

11u43

Bron: belga 0 Medisch Onderzoekers van de universiteit van Warwick in Groot-Brittannië hebben uitgezocht welke invloed pasgeborenen hebben op de slaap van hun ouders. Volgens hun bevindingen duurt het tot zes jaar na de geboorte vooraleer de ouders weer kunnen slapen als voordien.

"Vrouwen lijden meer aan slaapverstoringen door de baby dan de vader", zegt Sakari Lemola van het Psychologisch Instituut van de Britse universiteit. "En ervaren ouders hebben er minder last van dan koppels die voor de eerste keer ouders werden".

Een moeder slaapt in de eerste drie maanden na de geboorte gemiddeld een uur minder dan voor de geboorte, een vader gemiddeld een kwartier. De Britse onderzoekers betrokken 2.541 moeders en 2.118 vaders uit de periode 2008 tot 2015 bij deze studie. De data werden verzameld door het Duitse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Berlijn.



“Het slaapgedrag van kinderen is natuurlijk erg verschillend en moet individueel bekeken worden. Sommige kinderen plassen langer in bed dan anderen bijvoorbeeld. Soms kan het jaren duren vooraleer een kind goed kan doorslapen. De slaapduur van ouders komt daardoor natuurlijk sterk onder druk te staan”, zegt professor dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.