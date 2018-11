Jong en ongeneeslijk ziek: Valérie Hendrickx doorbreekt de stilte over longkanker “Leven met de dood: stuk voor stuk wordt dat je nieuwe normaal” Eline Delrue

21 november 2018

18u53

Bron: De Morgen 0 Medisch Ja, ze heeft longkanker. En nee, ze heeft nooit gerookt. Valérie Hendrickx (32), mama van twee, is ongeneeslijk ziek. Vandaag, tijdens de maand van de witte lintjes, schudt ze het stigma van zich af. ‘Ik wil dat andere gezicht van de ziekte tonen.’

“Nooit heb ik een sigaret aangeraakt. Ook niet passief gerookt.” We zijn nog niet halverwege ons gesprek als Valérie zich begint te verontschuldigen tegen het bandrecordertje. “Zie, dat heb ik nu altijd”, verzucht ze. “Telkens weer voel ik die schroom om mijn diagnose uit te spreken. Stel dat ik nu borstkanker had, dan zou ik daar makkelijker voor uitkomen. Niet omdat die diagnose minder zwaar is, wel omdat ik het gevoel heb dat je dan op meer empathie kunt rekenen. Nu denk ik altijd dat ik mij moet verantwoorden. Lelijk gezegd: bij longkanker ziet iedereen een zeventigjarige man, geel van de nicotine. Je associeert het met oudere mensen, met een ongezonde levensstijl. Meteen is daar het beeld van iemand die zichzelf niet heeft verzorgd. Maar dat heb ik wél. Dat beeld moet veranderen: iedereen met longen kan mijn ziekte krijgen.”

