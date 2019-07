Jolanda trilt extreem als ze lang staat: “Wat Angela Merkel heeft, heb ik ook” Ook volgens topdokter Chris van der Linden heeft bondskanselier neurologische aandoening Redactie

18 juli 2019

14u10

Bron: AD 0 Medisch Het hevige trillen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt wereldwijd de gemoederen bezig. Voor patiënt Jolanda en neuroloog Chris van der Linden (AZ Sint-Lucas in Gent), bekend van ‘Topdokters’, is het zo klaar als een klontje. “Wat Angela Merkel heeft, heb ik ook!”

Toen de 55-jarige Brabantse Jolanda van de Veerdonk-Van de Ven de filmpjes zag van de Duitse bondskanselier was het alsof ze in de spiegel keek. “Dit is helemaal 100 procent mijn plaatje’’, bekent Jolanda. “Als ik even sta, beginnen mijn benen te trillen”, vertelt ze openhartig. “Als ik wat langer sta, beweegt mijn hele romp mee, precies als bij Angela Merkel. Die trillingen leveren een enorm stressgevoel op, alsof je op de rand van een afgrond staat.’’

Jolanda, die uit Den Dungen bij Den Bosch komt en in het dagelijks leven manager is van apothekersassistenten, kreeg zelf haar diagnose in mei. Ze heeft de zeldzame neurologische aandoening ‘orthostatische tremor’, kortweg ‘OT’. Verschillende delen van de hersenen zorgen voor de aansturing van spieren. Die moeten een bepaalde spanning behouden, zodat iemand kan staan. Bij mensen met OT gaat die spanning telkens even verloren, waardoor vooral in de benen een trillende beweging ontstaat. “Het komt niet door stress, maar door stress kunnen de klachten wel verergeren”, legt Jolanda uit. ‘Tremor’ staat voor trillingen en ‘orthostase’ geeft aan dat de klachten ontstaan tijdens het rechtop staan.

Orthostatische tremor

Ook voor de Nederlandse neuroloog Chris van der Linden, die werkzaam is in het AZ Sint-Lucas in Gent, staat het als een paal boven water dat Merkel deze zeldzame stoornis heeft. “Dit is zó klassiek dat iedere neuroloog die gespecialiseerd is in bewegen, orthostatische tremor ziet”, zegt hij heilig overtuigd van zijn diagnose. “Een neuroloog in Duitsland moet dit ook hebben opgepikt.’’

Volgens de Nederlandse neuroloog die te zien was in ‘Topdokters’ komt het vaker voor bij oudere mensen en meer bij vrouwen dan bij mannen. In tegenstelling tot bij parkinson, kunnen bij OT de trillingen als sneeuw voor de zon verdwijnen zodra de pas er weer ingaat. Dat herkent de neuroloog ook bij Merkel, die al sinds 2005 zonder noemenswaardige gezondheidsklachten aan het roer staat bij de Oosterburen. “Als het volkslied ophoudt, kan ze gewoon weglopen”, beschrijft de neuroloog. “Dat heb ik ook, als ik ga zitten of even de pas erin zet, dan houdt het trillen op”, herkent Jolanda.

Shaking

De Duitse bondskanselier Angela Merkel bibberde, trilde en schudde zeker drie keer. Al die momenten werden haarfijn vastgelegd: of ze nu naast het spreekgestoelte stond bij de Duitse president, of luisterde naar het volkslied met de Finse premier of de Oekraïense president, elke keer gingen de beelden de hele wereld over. Een zoekopdracht op Angela Merkel en het woordje ‘shaking’ levert inmiddels al ruim 9,7 miljoen hits op.

Toch spreken maar weinig neurologen zich openlijk uit over de mogelijke stoornis van Angela Merkel. Het AMC in Amsterdam, dat hierin gespecialiseerd is, houdt de lippen bijvoorbeeld stijf op elkaar. Van der Linden betoogt: “Natuurlijk kunt u zeggen: maar Merkel is niet uw patiënt, hoe kunt u die diagnose stellen? Maar voor neurologen gespecialiseerd in bewegingsstoornissen is het heel normaal om te diagnosticeren aan de hand van beelden. Wij hebben elk jaar een congres waarbij video’s worden vertoond van patiënten met trillingen om complexe gevallen te bespreken. De filmpjes van Angela Merkel zouden daar niet eens worden getoond, omdat de orthostatische tremor zó herkenbaar is.”

Met een speciale test werd bij Jolanda haar diagnose gesteld. De aandoening is ook te herkennen aan een ‘helikoptergeluid’. “Een klinisch fysioloog hoorde dat geluid bij mijn benen. Doef, doef, doef, doef, doef”, imiteert Jolanda.

Merkel zei in een statement te verwachten dat haar trillingen snel over zouden gaan. Maar de aandoening is progressief en wordt dus steeds erger. “Nu kan ik nog een paar minuten staan, maar als het straks een paar seconde is, wordt het bijvoorbeeld lastig om te fietsen”, vertelt Jolanda.



Weinig staan

Wat Merkel moet doen? “Advies nummer één is het staan beperken’’, vertelt de topdokter. Dinsdag luisterde Merkel voor de tweede keer zittend naar volksliederen, dus het lijkt erop dat zij een dergelijk advies al ter harte heeft genomen. Verder slikken sommige patiënten medicijnen die ook gebruikt worden tegen epilepsie, om de symptomen te beperken. Die laat Jolanda vooralsnog links liggen, vanwege de bijwerkingen en omdat voor haar nu ook goed mee te leven valt. “Presenteren vind ik nog steeds heel leuk. Daar ben ik niet mee gestopt, maar dat doe ik vanaf een krukje. Mijn trouwe maatje”, zegt ze over haar groene opklapbare krukje dat altijd mee gaat in de achterbak.



De neuroloog en de Brabantse hopen vurig dat Merkel gewoon voor de aandoening zal uitkomen. Jolanda: “Gemiddeld duurt het zeven jaar voordat mensen de juiste diagnose krijgen. Anderen krijgen ten onrechte de diagnose parkinson, MS of zelfs de spierziekte ALS. Orthostatische tremor is vermoeiend, maar wat het pas echt vermoeiend maakt is het verbergen.’’ Van der Linden besluit: “En dan is ze meteen van dat gezeik met die filmpjes af.’’

