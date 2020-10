Johnson & Johnson legt ontwikkeling coronavaccin tijdelijk stil door “onverklaarbare ziekte”, ook UZ Gent zet studie on hold IB AW

13 oktober 2020

13u40

Bron: Belga 382 Medisch Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson legt de klinische proeven met zijn coronavaccin tijdelijk stil, omdat één van de deelnemers ziek is geworden. Dat heeft het bedrijf deze nacht aangekondigd. Ook het UZ Gent zet de studie naar het vaccin on hold.

Het vaccin van Johnson & Johnson zit momenteel in de zogenaamde derde fase van de klinische proeven. Die zijn nu opgeschort vanwege een “onverklaarbare ziekte” bij een deelnemer, zo stelt de farmagroep in een persmededeling. Medici van het bedrijf en onafhankelijke veiligheidsexperts onderzoeken de ziekte.



Ook bij ons worden testen uitgevoerd met het vaccin, in het Gentse CEVAC. Daar worden geen nieuwe vaccins meer toegediend tot er zekerheid is dat de medische problemen bij de zieke proefpersoon niets met het vaccin te maken hebben.



Derde fase

Johnson & Johnson legde maandag een fase 3-onderzoek stil. De studie, waarbij wereldwijd 60.000 proefpersonen het coronavaccin toegediend krijgen, moet de doeltreffendheid van het vaccin in kaart brengen. Bij een van de proefpersonen doken onverklaarbare medische klachten op. Zoals de procedure dat voorschrijft, worden dit soort studies dan stilgelegd tot een medische analyse uitsluitsel geeft over de causaliteit. Het is niet ongebruikelijk dat bij studies van deze omvang het onderzoek wordt stilgelegd.

Ook in Gent kregen deelnemers aan de studie het vaccin van Johnson & Johnson toegediend in een fase 1 en fase 2-studie. Het is niet duidelijk hoeveel proefpersonen het vaccin al hebben gehad maar het UZ Gent meldt vandaag wel dat er voorlopig geen nieuwe vaccinaties meer worden toegediend.

200 miljoen doses

Johnson & Johnson, waartoe ook het Belgische Janssen Pharmaceutica behoort, sloot vorige week nog een contract met de Europese Commissie voor de aankoop van het kandidaat-vaccin voor 200 miljoen mensen, met de optie om 200 miljoen extra doses te kopen.

De Europese Commissie ondertekende ook al een contract met Sanofi-GSK en AstraZeneca. Ook dat bedrijf moest vorige maand de proeven met zijn vaccin even stopzetten vanwege medische problemen met een proefpersoon. Die klinische proeven zijn intussen hervat.

Lees ook:

