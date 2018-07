Japanse hulpdiensten praten via tablet met anderstalige slachtoffers Arne Adriaenssens

17 juli 2018

17u28

Bron: The Japan News 0 Medisch In het Japanse Kofu hebben de hulpdiensten via tablet een leger tolken ter beschikking. Via webcam kunnen ze contact leggen met vertalers voor 12 verschillende talen.

In de Japanse regio Kofu hebben de hulpdiensten vanaf nu steeds een tolk bij zich. Via een tablet kunnen ze altijd verbonden worden met een vertaler in één van de 12 vreemde talen die ze het vaakst nodig hebben. Die vertaalt dan via een webcam de vragen en antwoorden van zowel de slachtoffers als de hulpdiensten.

In het afgelopen jaar moesten de hulpdiensten in de regio 252 keer uitrukken voor een noodgeval waar een niet-Japaner bij betrokken was. De taalbarrière hinderde het werk daar ernstig. Met het tablet-systeem zouden veel van die situaties verholpen kunnen worden.

Het personeel start de app op en kiest een taal uit. Naast Engelse en Chinese vertalers zijn er ook tolken in het Vietnamees, Nepalees, Hindi, Koreaans, Portugees, Spaans en nog vier andere talen beschikbaar. Doorheen de dag is er steeds voor elke taal iemand aanwezig, ’s Nachts zijn enkel de Engelse, Chinese, Koreaanse, Portugese en Spaanse tolk beschikbaar.

Op 25 juni werd het systeem getest tijdens een simulatieoefening van de brandweer. Daar was de ervaring eerder positief. Het enige minpunt aan het systeem is dat de omslachtige vertalingen het reddingsproces vertragen. Ook daar proberen ze nu een oplossing voor te vinden.