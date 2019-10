Japan treft (bijzondere) voorbereidingen voor Olympische Spelen 2020 en importeert ebolavirus AW

18 oktober 2019

17u39

Bron: Nature 0 Medisch Japan wil zich graag én vooral goed voorbereiden op de Olympische Spelen die in 2020 in Tokio zullen plaatsvinden. Omdat ze bezorgd zijn over (onbekende) ziektes die bezoekers eventueel met zich mee kunnen dragen, importeren ze alvast enkele gevaarlijke ziekteverwekkers waaronder het ebolavirus.

Wat ze dan met die virussen zullen doen? Ze bestuderen opdat dokters in staat zijn om diagnostische tests uit te voeren en een potentiële uitbraak in 2020 kunnen vermijden.



De vier pathogenen of ziekteverwekkers, die geïmporteerd worden, vertegenwoordigen een van ’s werelds gevaarlijkste virussen. Ze dragen de stempel Biosafety level-4 (BSL-4), wat betekent dat ze in een hermetisch afgesloten laboratorium bestudeerd moeten worden om iedere mogelijkheid op ontsnappen te voorkomen. Ze zijn zeer besmettelijk en zelfs dodelijk.

Bovendien zijn het volgens het vaktijdschrift Nature de gevaarlijkste virussen die ooit werden toegelaten in Japan. Nochtans is er reeds in 1981, op zo’n 30 kilometer van Tokio, een laboratorium gebouwd – het National Institute of Infectious Diseases (NIID) van het Japanse ministerie van Volksgezondheid - dat speciaal is uitgerust om zulke gevaarlijke virussen te bestuderen. Maar tot nu werd het labo nooit als hoedanig gebruikt. Japanse onderzoekers die over het ebolavirus wilden bijleren, moesten naar het buitenland reizen.

Goed of slecht plan?

Er wordt uiteenlopend gereageerd op de Japanse plannen. “Een ebola-uitbraak zou desastreuze gevolgen kunnen hebben als er geen professioneel antwoord volgt”, aldus microbioloog Elke Mühlberger, verbonden aan de Boston University. Andere wetenschappers vinden het dan weer overbodig en gevaarlijk om de virussen te importeren. “Een gevaarlijk virus herbergen, zelfs al is het in een beveiligd labo, verhoogt het risico op een ongewilde of opzettelijke uitbraak”, aldus Richard Ebright, moleculair bioloog aan de Rutgers University in New Jersey.

Ebola is een eerder zeldzame infectieziekte die in Afrika voorkomt. Het virus wordt verspreid via bloed of lichaamsvocht en veroorzaakt koorts en bloedingen in het lichaam. De kans op een dodelijke afloop bedraagt ongeveer 50 procent.

