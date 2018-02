Jacqueline (34) overwon tot vier keer toe kanker. En nu heeft ze knobbeltje ontdekt in haar borst Koen Van De Sype

20 februari 2018

16u40

9 jaar was de Australische Jacqueline Freestone toen ze voor het eerst te horen kreeg dat ze kanker had. Haar vader was een maand ervoor gestorven aan leukemie en de strijd van het gezin tegen de vreselijke ziekte herbegon. Met iemand anders in de hoofdrol.

Jacqueline bleek een non-Hodgkinlymfoom te hebben, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Ze onderging een operatie en daarna volgde chemotherapie. “Ik heb het altijd mijn ‘sympathiekanker’ genoemd”, vertelt ze in een getuigenis aan de Australische nieuwssite news.com.au. “Ik geloof dat mijn ziekte de eerste keer veroorzaakt werd door de stress van het verlies van mijn vader. Op dat moment dacht ik dat ik het niet zou halen. De enige ervaring die ik met kanker had, was via mijn papa. Het enige wat ik wist, was dat de ziekte meedogenloos was. Dat het je zo ziek maakte dat je nog nauwelijks rechtop kon staan. Tot het je het leven kostte.”

Ontwerpster

Maar Jacqueline overleefde het wél. Na een jaar mocht ze weer naar school en ze kwam er helemaal bovenop. Tot ze op haar 24ste opnieuw de gevreesde woorden hoorde. Ze was net een carrière aan het uitbouwen als ontwerpster, model en zangeres, toen haar leven weer tot stilstand kwam. En deze keer bleek een Wilms-tumor de boosdoener: een kwaadaardig gezwel in haar nieren.

“Ik bereidde me al voor op maanden van braken en me zwak voelen, tot de behandeling voorbij was”, vertelt ze. “Jammer genoeg was het nog veel erger dan dat. Op mijn dieptepunt woog ik nog maar 36 kilogram, een stuk minder dan de 55 kilogram waarmee ik aan de therapie begonnen was. Na een paar meter stappen, was ik al uitgeput. En elke week moest ik bloedtransfusies krijgen. Er werd een nier weggenomen en ik onderging chemo en bestralingen. Ik kreeg bloedklonters in mijn longen, verloor al mijn haar en had de ene complicatie na de andere.”

Relatie

Maandenlang zag ze alleen haar moeder, haar vriend en het ziekenhuispersoneel aan haar bed. Die moesten haar met alles helpen. “Ik raakte mijn onafhankelijkheid helemaal kwijt en dat zou ook de katalysator zijn waardoor mijn relatie eronderdoor ging. Het was fysiek, emotioneel en financieel een heel moeilijke periode. Toen de behandeling eindelijk achter de rug was, bleek ik nog niet met de voeten van het ijs te zijn. Want toen kreeg ik plots af te rekenen met hevige angsten en depressie. En die strijd zou voortduren tot lang nadat alle tekenen van de kanker verdwenen waren.” (lees hieronder verder)

“Ik voelde me verloren, alleen en anders dan alle anderen”, gaat ze verder. “Een vreemde in mijn eigen leven. Zeven jaar duurde het eer ik er weer min of meer bovenop was. Het was erg zwaar, maar ik haalde het opnieuw. Deze keer was ik wel niet meer zo zeker dat ik nooit meer kanker zou krijgen. Misschien iets van een 80 procent. En mijn vrees bleek terecht.”

Noodlot

Acht jaar nadat ze genezen was verklaard, sloeg het noodlot opnieuw toe. Jacqueline had net haar diploma van psychologe behaald, want ze wilde als ervaringsdeskundige graag lotgenoten helpen die net als zij op jonge leeftijd met de ziekte geconfronteerd waren. Ze was 32 en deze keer bleek het schildklierkanker. “Na twee operaties en bestralingen, dacht ik dat ik er vanaf was, maar niet alles bleek weggehaald. Binnen de zes maanden werd ik weer geopereerd en werden alle lymfeklieren aan een kant van mijn hals weggenomen”, vertelt ze. Ook nu weer met succes. (lees hieronder verder)

Jacqueline Lee Freestone Haha and a tiny bit more footage from the show they didn't include. Urgh that was a horrible day for me lol 😳🙈

Jacqueline (intussen 34) deed haar verhaal vanmorgen ook op de Australische televisiezender SBS. Ze vertelde dat ze nu weer kankervrij is, maar dat ze nog altijd worstelt met depressies. “Het is lastig”, bekende ze tijdens de uitzending. “Ik leef in constante angst nu. Zo ben ik vandaag nog bij de dokter geweest, omdat ik een knobbeltje voelde in mijn borst. Morgen laat ik een echo nemen. Door extra waakzaam te zijn hoop ik mijn kansen om te overleven wat te vergroten.”

Hulp

Ze vroeg ook aandacht voor de organisatie You Can, die jongeren tussen 16 en 30 jaar ondersteunt die te maken krijgen met kanker. Ze biedt onder meer hulp met het onlineplatform Ihadcancer.com. “Het is zo belangrijk om iemand te hebben waar je mee kan praten. En als je ziek bent is het soms erg moeilijk om iemand te vinden die echt begrijpt wat je meemaakt”, zegt ze nog.