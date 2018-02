Jackie (62) krijgt te horen dat ze terminaal is. Ze wil van laatste momenten genieten en draait er al haar spaargeld door. En nu blijkt dat dokters fout waren Koen Van De Sype

22 februari 2018

11u45

Bron: The Sun, Daily Mail 1 Medisch Een Britse vrouw die in november 2016 te horen kreeg dat ze aan een zware vorm van dementie leed en nog moest genieten “van wat er van haar leven restte”, heeft wéér een koude douche gekregen. Nadat ze er het afgelopen jaar al haar spaargeld doordraaide aan vakanties en cadeautjes, bleek bij een nieuw onderzoek dat de dokters zich vergist hadden.

“Ik zal er nog wel zijn, maar ik zal een beetje op die zombies lijken die je ook in de film ziet”, vertelde Jackie Dibb (62) aan haar kleindochter (12) over hoe de laatste fase van haar leven eruit zou zien. Het was haar manier van afscheid nemen, want de dokters hadden gezegd dat ze nog hooguit 5 tot 7 jaar te leven had. En ze zou heel snel achteruit gaan.

Neuroloog

De vrouw uit Hull was naar het ziekenhuis getrokken nadat ze zich vreemd begon te gedragen, zo vertelt ze in enkele Britse kranten. Een CT-scan in het ziekenhuis was volgens de neuroloog duidelijk: ze had frontotemporale dementie (FTD), een vorm van dementie waarbij het voorste gedeelte van het brein wordt aangetast. Daardoor treden onder meer geleidelijk karakterveranderingen op en takelt een patiënt fysiek af.

Jackie en haar man Robert (61) besloten er dan maar het beste van te maken en nog zo veel mogelijk te genieten van de tijd die hen nog restte. Ze hadden goed 11.000 euro op de bank en gebruikten dat om op reis te gaan en cadeautjes voor zichzelf en hun familie. Zo kochten ze een Amerikaanse koelkast en installeerden ze een luxueuze douchekamer. “We gaven flink uit”, aldus Rob. “Mensen zeiden me dat ik haar moest geven wat ze wilde, nu ze er nog van kon profiteren.”

Controle

Toen ze een jaar later opnieuw naar het ziekenhuis ging voor een controle, stond Jackie echter een nieuwe verrassing te wachten. Een nieuwe scan onthulde immers dat ze helemaal geen dementie had. Ze bleek gewoon te lijden aan een depressie en een angststoornis. Rob – die vervroegd met pensioen ging om bij zijn vrouw te zijn – kreeg een verontschuldiging van het ziekenhuis, maar is razend. “We kregen een doodsvonnis. 5 tot 7 jaar, dat was alles. Ik sprak intussen al met een andere neuroloog die me vertelde dat het de grootste fout is die hij ooit zag.” (lees hieronder verder)

Grandmother who believed she was dying blew £10,000 on a holiday - but now faces penniless future after she was MISDIAGNOSED https://t.co/XYrAR0XSTQ Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link

In de brief staan volgens Rob 24 excuses, maar geen oorzaak waardoor het kon gebeuren. “De dokter heeft geconcludeerd dat er een verkeerde diagnose is gemaakt”, klinkt het. “Hij heeft duidelijk gemaakt dat een van de oorzaken van stemmingswissels en geheugenverlies een depressie of een angststoornis kan zijn, die aanleiding geeft tot ‘pseudodementie’.”

Proces

Het koppel is nu in dubio wat het nu moet doen, maar aan een rechtszaak wil het niet beginnen. “We willen de NHS (National Haelth Service, het openbare gezondheidszorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk, red.) niet vervolgen, want die is de laatste jaren echt goed geweest voor ons. Een proces zou ook betekenen dat de NHS dan minder geld heeft voor investeringen in de gezondheidszorg en dat daardoor bijvoorbeeld een ziek kind minder kans maakt op overleven.”