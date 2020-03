Italiaan blijft maar bladeren door overlijdensberichten in krant sam

16 maart 2020

12u00 62

Een man uit het Italiaanse Curno, bij Bergamo, gaat viraal met een simpele maar beenharde video over de coronacrisis in zijn regio. Giovanni Locatelli bladert door twee edities van de plaatselijke krant L’Eco di Bergamo. Hij toont eerst de krant van 9 februari, van voor de grote corona-uitbraak. Hij telt twee bladzijden met rouwberichten. Een maand later, in de krant van 13 maart, blijft hij maar bladeren. Een, twee, drie, vier, vijf ... het houdt pas op bij tien bladzijden, vol overlijdensberichten. “Een simpele griep”, besluit hij. “Bedankt.”