Israëlische wetenschappers: “Binnen een jaar hebben we remedie tegen kanker” jv

29 januari 2019

16u35

Bron: Jerusalem Post 0 Medisch Een klein team van Israëlische wetenschappers heeft een ongelooflijk ambitieuze aankondiging gedaan: binnen het jaar hebben ze naar eigen zeggen wellicht een complete remedie tegen kanker. Ze vergelijken hun therapie met de behandeling van aidspatiënten. Het klinkt allemaal nogal onwaarschijnlijk, maar het zou natuurlijk een ongeziene medische primeur zijn.

Jaarlijks krijgen 18,1 miljoen mensen wereldwijd voor het eerst te horen dat ze kanker hebben. Eén dode op zes in de wereld sterft aan de vreselijke ziekte. Het is bij de mens de tweede belangrijkste doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten. Iedereen kent dan ook wel iemand met kanker en al jaren worden er vele miljarden in onderzoek naar de ziekte gepompt. Mochten de onderzoekers daadwerkelijk met een efficiënt geneesmiddel voor de dag komen, zou dat een doorbraak van jewelste zijn.

De nieuwe behandeling is ontwikkeld door Accelerated Evolution Biotechnologies (AEB) onder leiding van CEO dr. Ilan Morad. Het bedrijf beweert dat “hun therapie vanaf dag één werkt, slechts een paar weken duurt en geen of minimale neveneffecten heeft”. Ze zou ook nog eens een pak minder kosten dan bestaande behandelingen.

Ze doopten hun aanpak MuTaTo, wat staat voor multi-target toxin of: “een cocktail van minstens drie verschillende peptiden die een gemeenschappelijke aanval kunnen uitvoeren”. Tegen die strategie zouden de mutaties van kankercellen niet opgewassen zijn. “Veel kankers proberen ook een tegengif tegen de aanvallende medicijnen te produceren”, verduidelijkt dr. Ilan Morad. Maar zijn MuTaTo-aanpak moet “de kankercel doden vooraleer de aanmaak van dat tegengif plaatsvindt”. Nog volgens Morad hebben peptiden het voordeel kleiner, handiger en goedkoper te zijn dan antilichamen, die vaak bij andere therapieën worden gebruikt.

Het is de bedoeling om de behandeling te personaliseren, zodat patiënten een voor hen geschikte cocktail van medicatie toegediend krijgen, afhankelijk van het type kanker. Dat doet denken aan de bestaande behandeling van aids, waarbij ook gezocht wordt naar de juiste cocktail.

Morad zegt aan de Jerusalem Post, dat het bericht gisteren verspreidde, dat de eerste experimenten op muizen veelbelovend waren. De onderzoekers zijn inmiddels bezig met klinische testen die een paar jaar in beslag zullen nemen. Ook al vinden ze binnen het jaar het ultieme geneesmiddel tegen kanker, dan zal het sowieso nog enkele jaren wachten zijn vooraleer het op de markt komt.