Is duizeligheid een voorbode van dementie? AW

31 juli 2018

15u33

Bron: Neurology Journals 0 Medisch Je kent het wel, het gevoel dat je overvalt wanneer je erg snel rechtstaat. Draaiduizeligheid of vertigo overvalt iedereen wel eens. Maar nu waarschuwt een studie dat vaak voorkomende vertigo de kans op dementie groter maakt.

Een licht gevoel in het hoofd ontstaat door een te lage bloeddruk in de hersenen. Sommigen hebben daar meer last van dan anderen. Zo moeten personen met een lage bloeddruk al een beetje beter opletten met snel opstaan en te weinig eten. Dan kan een plotse bloeddrukdaling optreden waardoor de hersenen minder bloed krijgen en duizeligheid ontstaat. Een recente studie bracht die duizeligheid in verband met een vergrote kans op dementie en beroertes. Maar laten we niet te hard van stapel lopen: voorlopig slaagden ze er niet in om het verband te bewijzen.

Wanneer de hersenen onvoldoende bloed krijgen, heeft dat vele oorzaken. Die variëren van ernstig tot minder ernstig. Denk bijvoorbeeld aan hartaandoeningen, problemen met het evenwichtsorgaan (een verborgen orgaantje in het oor) of een kortstondig gebrek aan zuurstof. Ook werd er nu dus een mogelijk verband gevonden tussen de regelmatige broeddrukval – die duizeligheid veroorzaakt – en dementie.

25-jarig onderzoek

Een recente studie onderzocht bijna 12.000 personen met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar. De onderzoekers voerden tal van testjes uit bij de proefpersonen om te checken of ze zich snel duizelig voelden of niet. Na een tijdspanne van 25 jaar formuleerden de onderzoekers hun verdict: wie zich vaak duizelig voelde, maakt anderhalve keer zoveel kans op de ontwikkeling van dementie en beroertes. In totaal ontwikkelden 1068 personen een vorm van dementie en 842 van de 12.000 kregen een beroerte doorheen de 25 jaar.

Daarbij werd er rekening gehouden met externe factoren zoals drink- en rookgewoonten, diabetes en hoge cholesterolwaarden. Het verband tussen die factoren en de gezondheid is immers bewezen. Maar duizeligheid als oorzakelijk verband aanduiden is onterecht besluiten experts. Logischer is dat de duizeligheid een verborgen aandoening voorspelt zoals hartfalen, bloedarmoede of te wijten is aan bijwerkingen van medicijnen.